的士司機：車資延兩周「落袋」 缺誘因加入Uber

HKTaxi曾指滴滴洽購「價錢好吸引」

另有傳聞指香港科技探索（1137）（前稱香港電視）去年亦曾洽購HKTaxi，最後未有成事。事實上，香港科技探索今年初擬研預約的士服務「大家的」，並預告在首季推出該服務，不過目前為止也只是「只聞樓梯響」。

HKTaxi多年來的「收購戰」，最後由Uber跑出。有的士司機對本報表示，在各個網約車平台當中，自己未有選用Uber。他重申Uber在港未獲發營運牌照，服務屬於非法營運；而私家車第三者保險的保障範圍，也不包括任何商業用途，認為Uber影響正常的合法的士營運。

該名司機續稱，從業界的角度而言，申請加入以Uber接單的手續較繁複，例如需要簽署同意書，以及提供駕駛執照、銀行戶口等資料，車資亦需要延後約兩周才「落袋」，認為缺乏誘因。

此外，因應Uber的自動派單機制，司機接單愈多、獲派單的機會及數量亦愈多；若司機休息後復工，獲派單的機會則受影響，所以業內較少司機願意加入Uber。