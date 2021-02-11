Uber收購本地Call的平台HKTaxi 擁逾7萬的士司機 業界料將壟斷市場

明報記者 蔡穎霖

Uber香港區總經理鍾志霆表示，希望藉今次收購拓展平台在港網約的士服務，不單增加的士司機賺取收入的機會，同時為乘客帶來更便捷的出行方式。完成交易後，雙方平台暫時繼續分開運作，的士司機仍可分別於兩個平台接單，合作將不會對使用Uber和HKTaxi的司機和乘客帶來即時影響。

完成交易後 兩平台仍獨立接單

翻查資料，HKTaxi成立於2013年7月，最初原名為「85Taxi」，主要用以連接的士司機和乘客，同時具備預約、配對和的士車資電子支付等功能。

公司於2015年下半年間，完成逾千萬元的A輪融資。海闊天空創投在2019年亦公布對HKTaxi的投資，惟當時未有透露金額，僅稱投資額由200萬元至5000萬元不等；今次收購成為該基金首個成功完全「退出」的項目。

資料顯示，過去12個月間，Uber的士司機註冊量按年急升27倍；活躍的士司機數量以千計（in thousands），較去年的同期上升約6倍。至於HKTaxi擁有約7萬名註冊司機使用，App下載量超過200萬人次。據業內人士估計，雖然香港目前有不少「call的」App，惟市佔率大部分由HKTaxi及早年積極「燒錢」的滴滴出行（美：DIDI）瓜分，惟當中仍以HKTaxi的佔有率更高，該人士更估計HKTaxi目前應已錄得盈利。

HKTaxi創辦人：與Uber理念一致

事實上，Uber攻港多年屢屢碰壁，除了政府多次表明無意合法化，其無牌載客的營運情况亦引起的士界不滿。

對於的士業界對HKTaxi的潛在杯葛問題，Kay Lui強調與Uber理念一致，均希望以科技推動的士業界發展，相信隨Uber的士市場擴大，該公司將承擔更大社會責任。

曾推Uber Flash 惹業界不滿

Uber登陸香港初時，在2019年曾推出「Uber Flash」服務，並找來的士車行「天誠汽車」合作以進軍的士市場，惟合作惹來的士業界不滿，車行及後因反對壓力下臨時退出。