彭博：恒大與越地洽談 出售港總部大樓

開價約156億 較購入成本高約31億

據報道，知情人士指出，恒大正在與國有背景的越秀地產談判，出售其位於香港灣仔的辦公大樓。兩家公司仍在談判，尚未做出任何決定。該知情人士說，中國恒大開價超過20億美元（約156億港元），較其在2015年11月從華置（0127）手上購買的成本為125億元，高出約31億元。該物業當年以分期6年方式付款。由於交易於2015年11月進行，據當時公告，最後一期尾數為成交6周年或之前支付代價的10%，涉12.5億元，故相信恒大仍需於11月底前支付最後一期尾數。

恒大早於2015年11月自集團主席許家印的好友劉鑾雄旗下華置手中收購恒大中心（前稱美國萬通大廈），作價125億元。但隨着本港樓市升溫，該物業估值亦升級。不過，本報曾取得一份恒大於2018年11月抵押旗下恒大中心，取得120億元貸融資的推介文件，顯示恒大中心估值最低200億元，但當中卻藉向自行租用的樓層大幅加租3倍，托起估值。

華置與恒大亦經常互製「大刁」，包括華置曾向恒大出售大批內地項目，華置亦不時認購恒大債券等，近年華置更成為恒大的第二大股東，今年中期更因此盈轉虧，因恒大股價大跌而錄公平值變動之未變現虧損約41.1億元。彭博報道中指恒大沒有回應尋求評論的請求，致電越秀地產在香港和廣州的辦公室均未獲接聽。

恒大：恒大汽車股東引進 與小米僅初步交流

此外，前日傳出小米（1810）正洽購恒大汽車（0708）股權，恒大昨發聲明指「恒大汽車在戰略股東引進過程中，曾與小米有過初步交流，並未深入洽談推進。」另內媒引述小米發言人稱，截至目前小米的確接觸了來自各方面造車團隊進行交流洽談，但集團並未作出任何合作意向的決議。恒大系昨走勢分歧，恒大收跌1.6%、恒騰（0136）跌4.52%，恒大物業（6666）及恒大汽車分別升0.17%及5%。