官媒籲完善線上醫療系統 互聯網醫藥股急挫

文章指內地互聯網醫院達1600多家，互聯網醫療平台亦增多，同時網上覆診也能進行醫保報銷，愈來愈多人嘗試在網上覆診、購藥，尤其對慢性病患者來說互聯網就診購藥非常便捷。但先開藥後補方或不合理用藥等現象也不鮮見。文章建議實行線上線下一致原則，讓專業臨牀藥師對互聯網處方進行審核。同時，可完善相關規定，利用互聯網技術作高效監管，全程進行「留痕管理」。例如，明確互聯網電子處方來源、電子簽名等信息，規範臨牀藥師審核診斷藥物流程，為患者用藥信息反饋提供渠道等等。此外，如果互聯網電子處方流轉到零售藥店，也應對藥店資質等進行認證監管。

券商：任何「風吹草動」均影響股價

富昌證券聯席董事譚朗蔚認為，多個行業的監管環境收緊，現時任何「風吹草動」都會對股價有影響。雖然官媒近期批評電子煙、奶粉後未有推出不利政策，但他指出，正因為未見真正政策推出，所以等待政策出現後才判斷股價有否過度反應。