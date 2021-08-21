連串監管打擊投資氣氛 恒指見今年低位

今年高位跌逾兩成 港股步入技術熊市

主板成交額增至2043億元。國指收報8742點，下跌1.95%；科指失守6000點，收報5895點，跌2.46%。總結全周，恒指大跌5.84%，是繼去年1月底新冠疫情爆發以來，跌幅最大的一周，自今年2月高位以來累跌逾兩成，步入技術熊市。港股通淨流出42.08億元，雖然騰訊（0700）錄16億元淨買入，不過上月熱炒的藥明生物（2269）和李寧（2331），分別有14.7億元和2.35億元淨沽出。

電商平台受新法例影響，美團（3690）跌4.54%，阿里巴巴（9988）和京東（9618）分別跌2.59%和2.11%。電商相關的SaaS股跌幅更大，寶尊電商（9991）跌9.05%，中國有贊（8083）跌8.86%。

植耀輝：乏投資者博反彈 或下試24000點

市場氣氛低沉擴至不同行業，早前當炒的政策股，體育用品股李寧跌5.86%，電動車股比亞迪（1211）跌3.1%。中國經濟數據放緩，或減少原油需求，昨日紐約期油跌至63美元一桶，中石油（0857）和中海油（0883）均跌逾2%。恒指夜期稍反彈，至晚上10時45分報25,034點，高水184點。

耀才證券研究部總監植耀輝認為，市場信心不足，恒指下一步或看24,000點。即使部分股票估值相當廉宜，但持續出現監管收緊的消息，投資者亦不敢入場博反彈，難言何時投資者信心可以恢復，若再出現壞消息，如美國聯儲局在下周央行年會公布開始削減量寬，將為進一步利淡的理由。