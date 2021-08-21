李寧信義玻璃招行染藍 恒指成分股增至60隻

招行、李寧和信義玻璃佔恒指比重，分別為2.02%、1.65%和0.48%，以截至7月底追蹤恒指的交易所買賣基金（ETF）206億美元的資產管理總值計算，三者將有32.42億元、26.48億元和7.7億元的被動式資金流入，現時佔比0.33%的交行料將有5.3億元被動式資金沽出。

教育股、科技股等因監管政策收緊引發資金出逃，部分流入被視為政策利好的體育用品股如李寧， 加上招行公布的業績理想，股價較上季創下的新高相差不足一成。對於染藍能否帶動股價再做好，第一上海首席策略師葉尚志認為，整體大市的套現壓力始終較大，認為對股價未必有即時幫助，不過3家公司的中期業績皆屬正面，若遇回吐投資者可以留意。

葉尚志：大市沽壓大 難即時帶動股價

科技股近期急挫，騰訊（0700）權重罕有地跌低於8%上限，但季檢比重有所提升，與美團（3690）料有30億元和12億元被動式資金流入；阿里巴巴（9988）比重首次達8%上限，惟與友邦（1299）和匯控（0005）的比重一同被削，預期有21億、9億和8億元被動式資金流出。

科指加「智能化」作選股納入主題

恒指公司宣布，會在科指加入「智能化」，為第六個選股納入主題，將於12月調整中生效。是次科指納入在4月回港上市的攜程（9961），剔出上月因政策改變引發大跌的新東方在線（1797）。國指方面，李寧與京東物流（2618）一同加入，而海螺水泥（0914）和世茂集團（0813）被剔出。此外，和黃醫藥（0013）獲納入恒指大型股指數，奈雪的茶（2150）、時代天使（6699）、優然牧業（9858）和聯易融科技（9959）獲納入中型股指數，成為潛在加入港股通的股份。