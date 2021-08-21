港交所獲批A股期貨 10月中面世 與星A50期貨對撼 歐冠昇：投資者需求大

明報記者 胡學能

港交所行政總裁歐冠昇表示，新產品將可為投資者提供一個有效管理A股相關資產風險的工具，又認為投資者對此產品需求很大，同時為內地資本市場國際化帶來支持，相信可推動投資者對內地股票更多需求。

MSCI主席兼行政總裁Henry Fernandez表示，中國在全球投資市場的重要性與日俱增，中國股票在MSCI新興市場指數中的權重從2009年12月的18%，增至本月的34%，而投資行業正經歷重大變革，令投資變得更加複雜及多元化，因此市場對更佳的交易及風險管理解決方案的需求有增加。

港交所指出，新協議建基於港交所與MSCI早前簽訂的授權協議，並於去年成功推出了一系列MSCI亞洲及新興市場期貨和期權，延續港交所與MSCI的持續戰略合作關係。港交所至今已共推出41隻追蹤MSCI指數的衍生產品。

追蹤50隻滬深股票 稱產品更「行業均衡」

據港交所介紹，MSCI中國A50互聯互通指數將會涵蓋內地A股大型股中的50隻股票，目標為每個行業至少兩隻，以全面反映中國的經濟狀况。該指數包含50隻合資格滬深港通交易的股票，並與主要MSCI A股指數的歷史表現高度相關。雖然未有具體資料作比較，但據富時公開資料，富時A50是以市值為追蹤指標，因此兩隻產品或存在一定的不同。

目前新交所與富時合作的富時A50是市面上較受歡迎的A股期貨產品，然而亦不是實際掛鈎A股。歐冠昇昨日被問到港交所的A股期貨，對比新加坡產品有何吸引時表示，港交所的產品會更加「行業均衡」，對特定行業例如金融敞口較小，減少個別行業帶來影響，且產品是追蹤滬深港通交易的A股，是很好的追蹤機制。

歐達禮：料促進長線資金流入內地市場

證監會行政總裁歐達禮表示，港交所推出的A股指數期貨合約，為愈來愈多參與A股市場的海外投資者，提供重要且嶄新的風險管理工具，投資者如能在香港進行A股期貨交易及有效地對冲定價風險，預期將可促進長線資金流入內地市場的進一步增長。