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單坤：內地料續降準 留意長年期債

【明報專訊】自從中國內地人行出乎意料地於7月份降準開始，中國內地債券市場利率便出現了一輪向下調整。人行表示，下一步將繼續實施穩健的貨幣政策，堅持穩字當頭，保持流動性合理充裕。

另外，受Delta變種病毒的不確定性、通脹預期消散，以及美國國債孳息率持續下行等因素影響，中國內地利率水平繼續下行，而中國10年期國債孳息率亦在8月初降至2.8厘左右的水平，是近期市場買賣雙方比較明確的心理關口。

下半年內地貨幣政策料保持適度寬鬆

上一次觸及關鍵利率水平是在2020年4月底。當時，人行以連續降息降準來對冲內地疫情突然爆發為經濟帶來的不確定性，中國10年期國債孳息率降至2.5厘，而隔夜回購利率亦在1厘以下的水平。從近期的中央政治局會議關注焦點來看，穩增長導向邊際提升將是核心。同時，地方債和國債的發行節奏反映財政政策將是對內地下半年穩經濟較為重要的方法。我們預期今年8月到10月將是地方債發行的高峰，屆時或可緩解市場供不應求的壓力，而債券的市場價值亦將逐步從利率債轉至投資級別企業債。

在下半年穩增長的預期下，內地的貨幣政策預料將保持適度寬鬆，大宗商品價格穩定更有利穩定通脹預期。現時較不確定的因素是針對Delta變種病毒在內地傳播的防控措施。如果管控力度進一步加強，經濟走勢（特別是消費方面）便有可能受到影響。在此前提下，我們預計依然會看到內地降息降準的對應政策出台。所以綜合來看，我們認為利率向下的空間依然存在，長年期利率債依然值得關注。

施羅德債券基金經理

[單坤 基金特區]

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