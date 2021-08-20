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新地：西九改良方案 不影響現有山脊線景觀

【明報專訊】新地（0016）2019年以破官地紀錄422.32億元投得的西九高鐵站上蓋大型商業項目，今年初遭城規會以建築物高度超越山脊線等理由，而拒絕其要求放寬建築物高度限制申請後，新地今年6月提出覆核申請，降低建築物高度圖再闖關。據規劃署的文件顯示，該署不反對其修訂方案，或有機會今日獲城規會批准。

城規今審理新地闖關方案

新地發言人表示，提交予城規會覆核規劃申請中建議的改良方案，不會影響現有的山脊線景觀，亦完全符合所有規例和相關地契條款，亦按城規會委員的意見，大幅減低建築物高度。項目地契沒有訂明高度限制，分區計劃大綱圖亦清楚訂明，若新設計帶來顯著規劃上的裨益，可放寬高度限制。有關項目將成為地標式交通導向商業綜合項目，除了提供甲級寫字樓和零售設施外，更設綠化公共空間及步道，把西九各個社區連繫起來，同時讓市民更容易接近海濱。

新地歡迎規劃署表明不反對改良方案，相信項目落成後，將會是香港以至大灣區的國際級商業樞紐，西九龍區的全新城市核心，除了可促進商貿以至旅遊觀光發展，同時可惠及西九龍區的居民、營造更理想的社區。

資料顯示，新地修訂有關發展方案後，整個項目仍以不多於5倍地積比作發展，寫字樓部分以約4.05倍發展，2幢商廈細分T1A、T1B、T2A及T2B座，建築物高度下調至118米至122米，寫字樓樓面仍維持在256.18萬方呎，另設60.28萬方呎零售樓面，總樓面涉316.46萬方呎。

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