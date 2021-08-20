經濟

香港地產

青衣海欣花園呎價首破1.8萬 創屋苑新高

【明報專訊】宏安地產（1243）青衣新盤薈藍近期成為市場焦點，令同區二手屋苑備受買家注目，近日更接連錄得新高成交。美聯高級分區營業經理李貫甡稱，青衣海欣花園1座中層E室，實用364方呎2房戶、享公園景，日前以648萬元易手，實呎17,802元，創屋苑呎價新高，原業主2004年以147萬元購入，帳面升501萬元或3.4倍。

上述單位成交後不久，該單位對上一層、同屬1座中層E室，實用面積、間隔及景觀均相若，獲另一買家斥660萬元承接，實呎18,132元，為屋苑成交呎價首次升穿1.8萬元大關，即屋苑接連創出呎價新高紀錄；原業主2013年382萬元購入，帳面升278萬元或約73%。

同區藍澄灣3座高層C室，實用488方呎，2房間隔，享海景，以708萬元易手，實呎14,508元。據悉，除內部轉讓及連天台特色戶外，上述成交價為屋苑分層標準2房戶新高。原業主於2009年以約235萬元購入，帳面獲利約473萬元或逾2倍。

君匯港實呎25424元 屋苑分層新高

其他區亦錄高價成交。香港置業營業經理林冬盈表示，鄰近奧運站的君匯港，2座高層B室，3房套連工人套房間隔，實用826方呎，以2100萬元沽，實呎25,424元，創屋苑分層標準戶呎價新高。原業主2009年以約840萬元購入，帳面賺約1260萬元或1.5倍。

太古城海景3房2750萬沽 逼分層標準戶紀錄

市場人士指出，鰂魚涌太古城銀柏閣高層H室，實用1114方呎，3房1套連儲物室間隔，享海景，近日以2750萬元易手，實呎24,686元，原業主1998年以1152萬元購入，帳面升1598萬元或近1.4倍。是次成交價僅次於2018年由海棠閣高層A室，同面積以2950萬元所創下的最高分層戶紀錄。

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