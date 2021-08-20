經濟

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Wetland Seasons Bay 1期收逾萬票 超額32倍

【明報專訊】8月焦點新盤、新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay 第1期明日首輪開售350伙，其中302伙以價單推，餘下48伙招標。項目收票8日累收逾萬票，超額認購32倍。項目共推3張價單共583伙，其中302伙於明日首輪銷售，折實價455.06萬至1124.73萬元，折實實呎12,375至18,850元。

翻查資料，毗鄰的Wetland Seasons Park 第1期去年1月首輪開售375伙，截收約7370票，超額19倍；2期去年5月首輪開售200伙，截收約10,200票，超額50倍；3期去年9月首輪開售133伙，截收約3000票，超額21倍。

HENLEY III擬下周上樓書及開放示位

其他新盤亦加快開售步伐。恒地（0012）繼今年5月初推售啟德THE HENLEY I後，宣布即將推出THE HENLEY III，最快下周上樓書及開放示範單位。

位於沐泰街7號、樓花期約8個月的THE HENLEY III，設有一座住宅，細分為A、B兩翼，共404伙。

單位實用229至778方呎，涵蓋開放式至3房戶；主打開放式及1房，兩戶型佔全盤約六成單位；2房及3房亦各佔約17%。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，THE HENLEY III最快下周上樓書及開放示範單位，短期內開價；而項目1期累售290伙，佔全盤479伙近六成，套現逾31.5億元。

葉茂林逾2億「首置」入市皇第

再有名人購新盤豪宅。土地註冊處顯示，資本策略（0497）渣甸山皇第15樓A室，實用2848方呎，連兩個車位上月以逾2.056億元沽出，實呎逾7.2萬元，買家以Yip Mow Lum作登記，與耀才證券（1428）主席葉茂林英文名字相同，料為同一人，以首置身分入市。他另外以800萬元多購一個車位，合共斥資2.136億元入市。

另外，一手餘貨續錄成交，其中信置（0083）大埔白石角逸瓏灣8昨售出3伙，實用795至1238方呎，成交價1371.74萬至1960.65萬元、實呎1.58萬至1.72萬元。

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