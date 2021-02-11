經濟

香港地產

銅鑼灣地帶劏舖 8年1480萬變138萬

【明報專訊】市區劏舖蝕讓成交不絕，其中華置（0127）2013年拆售的銅鑼灣地帶，一個舖位上月以138萬元售出，原業主持貨8年勁蝕超過九成，為該商場史上蝕幅最大的二手成交個案。

原業主向華置購入 勁蝕逾九成

土地註冊處顯示，上述物業為銅鑼灣地帶2樓一個單號舖位，建築面積約214方呎，上月以138萬元售出，建築呎價約6449元。資料顯示，原業主早於2013年3月向華置一手購入舖位，當時作價1480.878萬元，持貨8年多後沽貨，現帳面勁蝕1342.878萬元，蝕幅超過九成。

資料顯示，雖然銅鑼灣地帶成交不多，但卻全為蝕讓，對上一次為去年2樓一個單號舖，建築面積約93方呎，以100萬元售出，呎價約1.08萬元。原業主於2013年3月以729.1萬元購入，持貨逾7年蝕629.1萬元離場，貶值86.3%。事實上，近月多個劏場錄得蝕讓，尖沙嘴首都廣場2樓單號舖，上月以80萬元售出，原業主2013年以380.8萬元購入，持貨8年，帳面勁蝕300.8萬元或79%；同時，同層另一雙號舖位則以82萬元售出，原業主2013年以410.4萬元購入，現帳面要蝕328.4萬元或80%。

美聯工商舖3個月逾2億掃7舖

另外，美聯工商舖（0459）公布，最新以2590萬元連租約，購入旺角通菜街1M至1T華發大廈地下D鋪，面積800方呎，折合呎價約3.24萬元，據悉商舖現時租予食肆，月租約4.8萬元，租金回報約2.2厘。原業主2015年7月以2690萬元購入，帳面蝕讓約100萬元或約3.7%。資料顯示，連同上述商舖在內，美聯工商舖自今年5月起先後以2.193億元購入荃灣、北角、土瓜灣等共7個商舖。

雲漢街37號地舖1600萬元連租約易手

土地註冊處亦顯示，觀塘雲漢街37號福興樓地舖，面積1640方呎，連607方呎入則閣樓，合共面積2247方呎，本月中以1600萬元連租約易手，呎價約7121元。目前商舖由汽車工程公司租用，月租3.9萬元，租金回報約2.9厘。原業主FLYING JOY LIMITED，公司董事為郭卓彥及梁婉玲，其中梁婉玲與羅守輝太太名字相同，他們在2012年4月以878萬元購入，持貨9年，帳面獲利722萬元或82%。

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