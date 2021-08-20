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栢麗大道舖租重返35年前 呎租僅90元謝瑞麟25萬承租 較8年前高峰大挫八成

【明報專訊】近年經歷社會運動及新冠疫情，曾經是自由行客熱點的尖沙嘴栢麗購物大道已風光不再。現租用栢麗購物大道4個舖位的謝瑞麟（0417），最新以月租25萬元、呎租僅90元承租同一街道兩個舖位，料作搬遷之用，而該舖月租除較高峰期大跌84%外，更重返35年前栢麗購物大道落成之初的水平。

明報記者 林尚民

土地註冊處顯示，上述舖位為栢麗購物大道G9及G10舖及1樓一舖位，本月初獲謝瑞麟珠寶（香港）有限公司以月租25萬元租用，物業地舖面積1411方呎，連1357方呎1樓，合共2768方呎，呎租90元，租約期由今年9月至2024年10月，為期逾3年，期後有3年續租權。

恒生高峰期月租近158萬 呎租569元

資料顯示，該舖曾由謝瑞麟於2005年以月租98萬元、折合呎租354元租用，2008年業主加租至136萬元，至2013年則由恒生銀行以157.5萬元、折合呎租569元租用，為該舖歷年來最高租金。不過，恒生2016年租約期滿後遷出，舖位空置多年，最新租金較高峰期大跌84%，亦較2005年謝瑞麟最初租用該舖時租金低74%。不過，由於業主早於1986年購入，當時作價1918萬元，現時租金回報仍有15.6厘。值得一提，栢麗購物大道於1986年落成，當年曾經是本港焦點購物區，而上述G9及G10舖及1樓舖位當年亦獲美國運通銀行租用，月租25萬元；換言之，今次謝瑞麟租用該舖，月租除較高峰期大跌外，更重返35年前水平。

事實上，疫情下謝瑞麟上年度一共關閉4 間分店，不過該公司早前表示，現時市場租金較為合理，該公司於今個財政年度有機會在本地市場開設分店，但開店並非着重數字，而是分佈民生及遊客區比例是否理想，現時無意再減少分店，亦無裁員計劃。

原業主1986年1918萬買入 回報15.6厘

中原工商舖董事總經理潘志明表示，在上世紀80至90年代，尖沙嘴彌敦道屬核心購物區，除鐘表珠寶店及名店外，亦有不少影音店，當年吸引不少外國及日本遊客到訪，人流強勁，當年栢麗購物大道的概念，是要打造成高檔購物街，吸引名店進駐，租金水平亦較同區其他街道舖位高。不過，潘志明續稱，自從廣東道的名店街形象日漸鮮明，內地自由行客亦集中在廣東道一帶，栢麗購物大道日漸褪色，加上該地段受社會運動影響深遠，故他認為，今次租金水平重返多年前並不驚訝，而同一街道不少業主均於早年入市，亦不介意減價出租。他補充，現時租金回落，不少品牌都重整舖位組合，料核心區舖租短期內將橫行發展，直至通關後才有望輕微回升。

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