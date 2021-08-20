供不應求 一太：英樓價年底前續升9%

根據英國國家統計局的數據，今年6月英國平均租金按年上升了1.2%。 東米德蘭茲郡（East Midlands）及西米德蘭茲郡（West Midlands）的租金增長尤為強勁，按年增長2.4%。威爾斯的Neath Port Talbot增長最為強勁，為14.4%，其次是蘭開夏郡的Rossendale，為13.1%。只有Aberdeen下跌1%。

買樓稅項多 各區首置優惠大不同

除留意英國哪個地區租金和樓價有潛力外，還有稅項不可不知。首先，在英國置業要繳付印花稅（Stamp Duty Land Tax）；購買英國住宅的印花稅門檻為12.5萬鎊，非住宅土地及物業為15萬鎊。樓價2.5萬至25萬鎊的稅率為2%，25萬至92.5萬鎊為5%，92.5萬至150萬鎊為10%，150萬鎊以上為12%。無論是否英國居民，如果是首次置業，英國各地都有不同減稅優惠，例如在英格蘭購買50萬鎊以下英國物業，樓價首30萬鎊可減免印花稅。如果英國業主擁有多於一個英國物業，印花稅率就要額外增加3個百分點（代表首12.5萬鎊要徵收3%，12.5萬至25萬鎊稅率為5%，如此類推）。

英國業主會亦提醒海外買家，除印花稅外，亦有服務增值稅（Value Added Tax）；增值稅指在英國期間，於提供商品或服務產生的增值部分而徵收的稅項。在買樓過程中，幾乎所有的律師服務和會計服務也需要交增值稅。提供服務的會計事務所會根據服務事項，在物業成交前提供稅項清單和費用。

同時，買家亦要留意市政稅（Council Tax），所有英國物業每年也需向所屬地方政府繳交市政稅，用作支付地方政府的公共服務設施的費用。由於市政稅的徵收對象一般為英國住客而非業主，在很多情况下，英國業主可申請減免，但英國業主只可以減免一個成年人居住物業的市政稅。同時，不論是英國居民或是海外投資者，只要在英國有物業收租，英國業主就要繳交個人所得稅。目前免稅額為1.25萬鎊，收入超越這個數字才會被徵稅。個人所得稅分有三個等級，1.25萬至5萬鎊徵收20%，5萬至15萬鎊徵收40%，15萬鎊以上徵收45%。

賣樓須繳資產增值稅 自住樓可豁免

買家在放售物業時，需要繳付資產增值稅，該稅是指英國物業出售時，對於升值部分的徵稅。業主出售自住英國物業時毋須支付，不過出售出租物業則要繳交資產增值稅。資產增值稅的免稅額為1.13萬鎊，超越這個數額便要交稅。資產增值稅會按照個人所得稅率釐定稅率，如果個人所得稅率低於20%，資產增值稅為18%；個人所得稅為40%或以上，資產增值稅為28%。

雖然面對反覆的新冠疫情，但今年以來倫敦的高級住宅銷售仍節節攀升。儘管稅收減免優惠已經結束，國內買家仍爭先在倫敦購置房產，同時海外投資者的需求也不容小覷，環球低息亦有利樓價上升。

此外，新冠疫情引發的不確定性也有助於維持買家對大型物業的興趣，主要是不少英國行政人員要在家工作有關。

龍彩霞

[龍彩霞 海外置業錦囊]