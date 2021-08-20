Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
偵查報道
圖片看世界
經濟
2021年8月20日星期五
盧楚仁 金匯商情
投資策略
騰訊股價1年低 「響應共富」捐500億 大摩憂科企成加稅對象 相關股受壓
儲局首商年內減買債 港股隨外圍跌550點
林楚華「金融界大佬」形象示人收費
兩部委晤恒大促勿傳假信息
B站次季虧損倍增 ADR曾跌穿500元
封關內地客銳減 保誠港裁200人 消息指業務年底倘無好轉 後勤或削人手四成
TVB入股「士多」 伙邵氏購入控股權
東亞半年多賺74％ 派息增逾倍
思摩爾上半年多賺1.3倍 內地佔四成
港7月通脹按年上升3.7%
中海油中期多賺近221% 派息增50％
聯通上半年多賺兩成 上市21年首派中期息
載通：九巴上半年虧損擴至3690萬
晶片荒拖累 豐田削下月產量四成 股價急挫4.4% 拖累日股見今年新低
輝達晶片上季收入增68%破紀錄
羅賓漢警告交易放緩 股價挫一成
張兆聰：金蝶轉型成功 候低小注吸納
方保僑：東京奧運會融入新科技
技術取勝：鞍鋼4.5至5.5元區間上落
盧駿匡：熊巿三期多見陰乾巿况
冼師傅讓出國藝控股權 專心做YouTuber？
匯豐中環總行下周播姜B同PayMeow宣傳片
劉思明：電力股堅挺 華能國際愈戰愈勇看俏
周顯：錯過了一隻大升的股票
譚新強：中國須小心拜登設的阿富汗陷阱
湯文亮：酒香也怕巷子深
供不應求 一太：英樓價年底前續升9%
盧楚仁：阿富汗變天 勢拖累歐洲
栢麗大道舖租重返35年前 呎租僅90元謝瑞麟25萬承租 較8年前高峰大挫八成
銅鑼灣地帶劏舖 8年1480萬變138萬
Wetland Seasons Bay 1期收逾萬票 超額32倍
青衣海欣花園呎價首破1.8萬 創屋苑新高
新地：西九改良方案 不影響現有山脊線景觀
單坤：內地料續降準 留意長年期債
盧楚仁：阿富汗變天 勢拖累歐洲
【明報專訊】阿富汗變天，相信早是意料中事，只不過沒有想到這麼快和急，令金融市場人士感到驚訝，不安情緒升溫。阿富汗變天現已成為事實，局勢發展下去到底有什麼影響呢？
上 / 下一篇新聞
騰訊股價1年低 「響應共富」捐500億 大摩憂科企成加稅對象 相關股受壓
儲局首商年內減買債 港股隨外圍跌550點
林楚華「金融界大佬」形象示人收費
兩部委晤恒大促勿傳假信息
B站次季虧損倍增 ADR曾跌穿500元
封關內地客銳減 保誠港裁200人 消息指業務年底倘無好轉 後勤或削人手四成
TVB入股「士多」 伙邵氏購入控股權
東亞半年多賺74％ 派息增逾倍
思摩爾上半年多賺1.3倍 內地佔四成
港7月通脹按年上升3.7%
中海油中期多賺近221% 派息增50％
聯通上半年多賺兩成 上市21年首派中期息
載通：九巴上半年虧損擴至3690萬
晶片荒拖累 豐田削下月產量四成 股價急挫4.4% 拖累日股見今年新低
輝達晶片上季收入增68%破紀錄
羅賓漢警告交易放緩 股價挫一成
張兆聰：金蝶轉型成功 候低小注吸納
方保僑：東京奧運會融入新科技
技術取勝：鞍鋼4.5至5.5元區間上落
盧駿匡：熊巿三期多見陰乾巿况
冼師傅讓出國藝控股權 專心做YouTuber？
匯豐中環總行下周播姜B同PayMeow宣傳片
劉思明：電力股堅挺 華能國際愈戰愈勇看俏
周顯：錯過了一隻大升的股票
譚新強：中國須小心拜登設的阿富汗陷阱
湯文亮：酒香也怕巷子深
供不應求 一太：英樓價年底前續升9%
盧楚仁：阿富汗變天 勢拖累歐洲
栢麗大道舖租重返35年前 呎租僅90元謝瑞麟25萬承租 較8年前高峰大挫八成
銅鑼灣地帶劏舖 8年1480萬變138萬
Wetland Seasons Bay 1期收逾萬票 超額32倍
青衣海欣花園呎價首破1.8萬 創屋苑新高
新地：西九改良方案 不影響現有山脊線景觀
單坤：內地料續降準 留意長年期債
騰訊股價1年低 「響應共富」捐500億 大摩憂科企成加稅對象 相關股受壓
儲局首商年內減買債 港股隨外圍跌550點
林楚華「金融界大佬」形象示人收費
兩部委晤恒大促勿傳假信息
B站次季虧損倍增 ADR曾跌穿500元
封關內地客銳減 保誠港裁200人 消息指業務年底倘無好轉 後勤或削人手四成
TVB入股「士多」 伙邵氏購入控股權
東亞半年多賺74％ 派息增逾倍
思摩爾上半年多賺1.3倍 內地佔四成
港7月通脹按年上升3.7%
中海油中期多賺近221% 派息增50％
聯通上半年多賺兩成 上市21年首派中期息
載通：九巴上半年虧損擴至3690萬
晶片荒拖累 豐田削下月產量四成 股價急挫4.4% 拖累日股見今年新低
輝達晶片上季收入增68%破紀錄
羅賓漢警告交易放緩 股價挫一成
張兆聰：金蝶轉型成功 候低小注吸納
方保僑：東京奧運會融入新科技
技術取勝：鞍鋼4.5至5.5元區間上落
盧駿匡：熊巿三期多見陰乾巿况
冼師傅讓出國藝控股權 專心做YouTuber？
匯豐中環總行下周播姜B同PayMeow宣傳片
劉思明：電力股堅挺 華能國際愈戰愈勇看俏
周顯：錯過了一隻大升的股票
譚新強：中國須小心拜登設的阿富汗陷阱
湯文亮：酒香也怕巷子深
供不應求 一太：英樓價年底前續升9%
栢麗大道舖租重返35年前 呎租僅90元謝瑞麟25萬承租 較8年前高峰大挫八成
銅鑼灣地帶劏舖 8年1480萬變138萬
Wetland Seasons Bay 1期收逾萬票 超額32倍
青衣海欣花園呎價首破1.8萬 創屋苑新高
新地：西九改良方案 不影響現有山脊線景觀
單坤：內地料續降準 留意長年期債
prev
next