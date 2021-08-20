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方保僑：東京奧運會融入新科技

【明報專訊】東京奧運會因為新冠疫情而延遲一年，最終排除萬難，在疫情仍然嚴峻的日本舉行，並圓滿結束，其意義非常大。各位在觀看精彩賽事之餘，有沒有留意到其實有很多先進科技在背後支援着東京奧運會？

早在2018年，韓國平昌舉行冬季奧運會時，奧委會已經和韓國電信KT及Intel進行5G測試，在奧運體育館內全面使用5G技術，但當年5G服務還未正式在全球推出，產品未完善，以致未能全面展示5G服務所帶來的優點。不過，因為疫情延誤了一年的東京奧運會，反而令成熟的5G科技及產品融入奧運會。

360度拍攝 效果如「22世紀殺人網絡」

大家如果細心留意比賽，不難發現今年有很多比賽，包括田徑項目韻律體操等，都有一些鏡頭以360度拍攝，重播效果更有如電影「22世紀殺人網絡」中的奇洛李維斯跳起再旋轉一樣，叫人嘆為觀止，其實東京奧運會很多場館內，四周都安裝了30至50多台4K或8K攝錄機，這些攝錄機同步拍攝，然後將影像合成，就變成一幅360度的相片，甚至是一段影片。當然要如此快速傳送大量數據，背後需依靠5G網絡才能實現。今年日本電視台NHK 已經開始利用Super Hi-Vision的技術，在日本播放200小時8k質素的奧運節目，應該也是全球首創。

大家當然特別關注李慧詩能否在單車比賽中奪得獎牌，最後她不負眾望，奪得一面銅牌。大家觀看比賽的同時，有否留意到今年競賽單車的車尾，都裝置了無線鏡頭，方便攝錄緊隨車手的實時情况，也是一種新嘗試，當然這也要靠5G網絡才能成事。

採用大量人工智能 判斷有否犯規

自從1932年，Omega已經擔任奧運會大會指定計時工具，今年除了計時之外，大家還可以看見運動員在比賽跑道上或者泳池中的速度，而且已經採用量子計時器，令測量比賽時間更準確。大會方面亦採用了大量人工智能，利用機器學習去判斷運動員的準確性和有否出現犯規情况。

Toyota作為日本最大的汽車生產商，東京奧運會期間除了提供無人駕駛巴士e-Palette接載奧運選手及工作人員之外；馬拉松賽事中也提供了無人駕駛汽車LQ作領航，還有展示了利用氫氣作為原料的Mirai，向全世界展示他們減排的決心。

我相信東京奧運會背後，其實仍有許多不同的高科技默默在背後支援着，例如所有運動員和工作人員都利用人臉識別技術進出場館，減少接觸感染新冠病毒的機會。希望2024年在巴黎舉行的奧運會，大家可以不需再戴口罩，讓場館內所有鏡頭，能夠再次拍攝到運動員和觀眾的笑容。

[方保僑 方玄百理]

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