羅賓漢警告交易放緩 股價挫一成

FB反壟斷訴訟 法院駁回指控

此外，美國聯邦貿易委員會（FTC）昨再次入稟聯邦法院，向facebook（美：FB）提出反壟斷訴訟。聯邦法官在6月駁回FTC的投訴，指訴訟文件內容沒有提供足夠證據，證明facebook壟斷行業。法官准予FTC修改入稟文件。facebook須在10月4日前回應FTC修改後的投訴。

另外，高盛（美：GS）的資產管理部門昨同意以約16億歐元（約146億港元）的價格，收購荷蘭保險公司NN Group（荷：NN）旗下的資產管理部門NN Investment Partners。這是自2018年所羅門（David Solomon）成為高盛行政總裁以來，高盛最大規模的併購。

高盛146億購荷蘭資產管理業務

NN Investment Partners管理的資產達3550億美元，預料將有助擴大高盛在歐洲資產管理領域的影響力，預示高盛決心在財富管理等定期收費領域發展，減少對股票和債券交易等波動性較高的業務的依賴。高盛在次季錄得破紀錄的資產管理收入，但當中只有約四分之一來自為客戶管理資產的收入，而這正是高盛希望擴展的業務。

（綜合報道）

[國際金融]