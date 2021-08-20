輝達晶片上季收入增68%破紀錄

購ARM計劃「超時」 有信心完成

輝達昨早段股價升1.7%，過去3個月累計升36%，預測市盈率為47倍，在晶片類股名列前茅。

輝達的繪圖晶片（GPU）在遊戲、人工智能及虛擬貨幣挖掘等領域相當搶手。該公司主要由顯卡（graphics cards）組成的繪圖晶片業務，上季收入按年增長87%至39.1億美元，增速快於電腦及網絡業務，當中包括用於數據中心的晶片。上季電腦及網絡業務按年增長46%至26億美元。

繪圖晶片業務上季收入增87%

若按市場劃分，遊戲業務是當中亮點，上季收入按年增長85%至30.6億美元。此外，數據中心業務收入也創新高，按年增長35%至23.7億美元。自去年底以來，輝達一直出現供應問題，其最新的顯卡產品線在零售市場缺貨。該公司在5月預計，供應問題將持續到今年下半年。

（綜合報道）

[國際金融]