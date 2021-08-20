輝達晶片上季收入增68%破紀錄

【明報專訊】全球晶片需求旺盛之際，晶片大廠輝達（美：NVDA）公布，在截至8月1日的第二財季，收入按年增68%至65.1億美元，創單季收入新高。利潤幾乎增長3倍，達到破紀錄的23.7億美元。對於以400億美元收購英國晶片設計公司ARM計劃，輝達承認與監管機構談判的時間比預期長，不太可能按原計劃18個月內完成交易。輝達原預期該項交易在2022年初完成，但有信心交易獲監管機構通過。
購ARM計劃「超時」 有信心完成
輝達昨早段股價升1.7%，過去3個月累計升36%，預測市盈率為47倍，在晶片類股名列前茅。
輝達的繪圖晶片（GPU）在遊戲、人工智能及虛擬貨幣挖掘等領域相當搶手。該公司主要由顯卡（graphics cards）組成的繪圖晶片業務，上季收入按年增長87%至39.1億美元，增速快於電腦及網絡業務，當中包括用於數據中心的晶片。上季電腦及網絡業務按年增長46%至26億美元。
繪圖晶片業務上季收入增87%
若按市場劃分，遊戲業務是當中亮點，上季收入按年增長85%至30.6億美元。此外，數據中心業務收入也創新高，按年增長35%至23.7億美元。自去年底以來，輝達一直出現供應問題，其最新的顯卡產品線在零售市場缺貨。該公司在5月預計，供應問題將持續到今年下半年。