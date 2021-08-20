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晶片荒拖累 豐田削下月產量四成 股價急挫4.4% 拖累日股見今年新低

【明報專訊】全球銷量最高的汽車製造商豐田（Toyota）（日：7203）證實，受全球晶片短缺影響，加上東南亞的新冠疫情嚴峻，將9月的全球產量目標下調四成。由於零件採購受阻，豐田下月的產量目標，由7月時預估的接近90萬輛，大幅下調至54萬輛左右。豐田股價昨收市跌4.4%，是2018年底以來最大單日跌幅，並拖累日經指數昨跌逾1%，跌穿7月低位，創今年初以來新低。

聯儲局及部分主要央行準備部署「收水」之際，環球經濟復蘇卻可能因Delta變種病毒蔓延而面臨放緩，美股三大指數早段下滑，道指曾跌逾200點，其後跌幅收窄。聯儲局收緊貨幣政策在即，美匯指數昨升至93.4，是4月初以來高位。美國上周汽油庫存出乎意料增加，加上市場對經濟復蘇的擔憂，國際油價昨連跌第6日，昨晚跌超過3%，布蘭特期油跌穿每桶66美元，紐約期油曾跌穿每桶63美元，創5月以來低位。

美股早段下滑 油價再挫逾3%

隨着中國政府限制鋼鐵生產，以配合減排目標，鐵礦石價格的跌勢加劇。新加坡鐵礦石期貨價格昨跌10%至134美元，跌至8個月低位，較5月中的紀錄高位跌40%以上。倫敦金屬交易所（LME）3個月期銅跌穿每噸9000美元，創4月中以來低位，較5月的歷史高位跌15%以上。

中國限鋼生產 鐵礦石價急跌

豐田昨日證實，其全球減產規模達到36萬輛（日本減產約14萬輛，而海外減產約22萬輛）。由8月24日至9月，豐田在日本將有14家工廠27條生產線暫臨停工。豐田在北美、歐洲和中國的生產規模也要下調，令其9月的全球產量低於去年同期的84萬輛。

資產管理公司Libra Investments表示，市場對豐田減產的消息感到驚訝，因為即使競爭對手受到半導體短缺的衝擊，豐田一直表現良好。受豐田減產的報道影響，日本汽車及汽車零件製造商股價下滑。汽車零件巨頭電裝（Denso）（日：6902）昨股價跌4.3%、富士（Subaru）（日：7270）跌2.8%、本田（Honda）（日：7267）跌2.7%。市場憂慮半導體企業的增長可能見頂，MSCI日本半導體指數昨跌3.2%，跌至5個月低位。

疫情擴大 豐田亞洲多國生產線停頓

由於疫情近期在越南蔓延，令汽車供應鏈面臨瓶頸。《 日本經濟新聞》指出，由7月底至8月初，豐田曾暫停愛知縣田原廠房、吉原廠房及富士松廠房的組裝線。一名知情人士本月向路透社稱，豐田暫停了廣州一條裝配線的生產。受零件短缺影響，豐田上月也暫停了泰國3個廠房的生產。

豐田本月初的業績公告表示，新冠病毒疫情、半導體短缺及原材料價格上升，令經營環境難以預測。不過，豐田仍維持在截至2022年3月底的財年，930萬輛汽車的生產目標不變，銷量維持在870萬輛的目標。

德國汽車晶片巨頭英飛凌（Infineon）（德：IFX）本月初表示，馬來西亞工廠受疫情影響生產受阻，庫存處於歷史低位，供應緊張的情况將持續至明年。

（綜合報道）

[國際金融]

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