載通：九巴上半年虧損擴至3690萬

料沙中線開通後客量跌

作為應對措施，載通已透過引入電子支付系統、擴展「區域性短途分段收費」等提高營運效益。同時把握新界新發展區的機遇，爭取開辦新線及特別線，甚至與不同界別和企業合作，推出巴士主題酒店房間。

九巴期內客量回升，加上票價上調，車費收入按年增長13.3%至29.76億元，非車費收入亦按年增長34.83%至1.498億元，然而燃油成本上升致經營成本增加，稅後虧損3690萬元，按年增加48.19%。龍運則恢復獲利270萬元，非專營巴士業務的稅後利潤按年大減88.9%至220萬元。

以荔枝角曼坊商場、寶輪街9號商業大厦首的地產部門，稅後盈利按年減少19.3%至2340萬元。內地運輸業務則受惠於經濟復蘇，扭虧轉賺640萬元。期內因為購置新巴士及應付觀塘車廠重建，資本支出按年大增50.1%至9.784億元。