經濟

聯通上半年多賺兩成 上市21年首派中期息

【明報專訊】中國聯通（0762）昨日公布中期業績，期內純利增長21.1％至91.67億元（人民幣．下同），勝市場預期，集團更在港上市21年來首次派發中期股息，每股派0.12元，並計劃提高今年全年派息率。聯通同時宣布，分拆子公司智網科技於獨立A股上市，集團董事長兼首席執行官王曉初表示，今次是為日後潛在4家至5家子公司分拆上市「探路」。聯通昨日股價無升跌，成交額3.08億港元。

明報記者 陳麗歡

對於集團大手派息，王曉初（圖）解釋，是受惠上半年現金流表現強勁，決定派發中期股息。但他指未能確定之後的中期股息水平，要視乎明年資本投入，當中5G資本投入仍存在不穩定，若明年投資水平與今年相若，續派中期息機會較高。

分拆智網科技Ａ股上市 「率先探路」

至於分拆智網科技獨立Ａ股上市，王曉初表示，公司目前有潛在4家至5家子公司可分拆上市，而智網科技屬規模最小一家，可在資本市場中「率先探路」。目前聯通持有智網科技的69.2%，該公司專注於車聯網領域，業務包括智能連接、智能運營及智能應用。王曉初又舉例稱，聯通與招商銀行（3968）合營的「招聯消費金融」亦有潛在上市可能，目前估值達1000億元，但未急於上市，亦不排除到香港上市可能性。

5G用戶增至1.13億戶 ARPU約61元

聯通上半年核心業務服務收入按年升7.5％至1486.74億元，銷售通信產品收入按年升28.5％至155億元。上半年移動用戶達3.1億戶，當中5G用戶增加4250萬戶至1.13億戶，5G用戶滲透率達到36.5%。移動用戶ARPU （每月每戶平均收入）約44.4元，按年升8.5％。5G用戶ARPU則約61元，聯通管理層預料，下半年5G用戶ARPU能平穩增長，維持下半年吸納4000萬戶5G上客量目標。　

集團上半年產業互聯網業務收入佔比達18.9％，按年升2.5個百分點，收入按年升23.6％至280.3億元。王曉初表示，聯通雲業務在行內屬「起步最遲」，從SaaS（軟件即服務）開始，目前基本研發已基本形成，推出逾200款產品。

他透露，當中公有雲產品貢獻最多，佔54%，但仍錄得虧損，而私有雲佔比為46%，並已達至收支平衡。

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