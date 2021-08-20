港7月通脹按年上升3.7%

外出用膳及外賣費用升幅擴大

今年7月份整體消費物價按年上升3.7%，較增幅較6月0.7%加快，是由於去年7月政府代繳公營房屋租金，以及房協豁免乙類屋邨租戶三分之二租金，導致比較基數較低。經季節調整的綜合消費物價指數，截至今年7月為止的3個月的平均每月變動率為-0.1%，相對至6月為止的3個月的相應變動為0%。以今年首7個月合併計算，綜合消費物價指數較一年前同期上升1.4%。另外，剔除政府一次式紓困措施影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數，在7月份按年升幅分別為1.3%、0.7%及1.0%，相對6月份的升幅則分別為0.7%、0.1%及0.3%。在基本通脹率組成項目中，電力、燃氣及水項目價格上升17.8%，住屋上升5.1%，交通上升6.3%，外出用膳及外賣亦上升3.7%。下跌項目則有雜項物品和煙酒，分別下跌3%和0.4%。政府發言人表示7月份基本消費物價通脹率升1%，主要組成項目承受的壓力仍然溫和。