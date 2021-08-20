思摩爾上半年多賺1.3倍 內地佔四成

派中期息每股21港仙

自今年5月底受官方機構抨擊行業，思摩爾股價持續走下坡，昨日則收升2%至43.4元。集團今年上半年收入達69.53億元，按年升79.2%。期內毛利錄38.19億元，按年升一倍；毛利率則為54.9%，比去年同期49%增5.9個百分點。按地區劃分，計及出口貿易商收益，內地市場今年首6個月收入錄31.56億元，較去年同期7.33億元勁升3.3倍，反超前去年同期位處首位的香港，成為榜首；並佔整體收入佔比達45.4%。至於扣除出口商的數據，內地上半年收入佔總收入比例亦達40.8%，較去年同期14.2%，急升26.6個百分點。

屈居次位的香港，主要為出口及轉運數字，期內收益達17.77億元，按年升20.4%，整體佔比約25.5%，但公司表明這批收入並非來自在香港銷售的產品，絕大部分是來自出口自美國的產品。集團第三大市場則為歐洲，今年上半年錄9.21億元收益，比去年同期7.38億元增加24.8%，佔整體收入達13.2%。