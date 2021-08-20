經濟

思摩爾上半年多賺1.3倍 內地佔四成

【明報專訊】國家衛健委及世衛組織駐華代表處，早前曾發表報告，直斥電子煙危害健康，惟電子煙股思摩爾（6969）業績未見受消息影響。集團昨晚公布，今年上半年經調整後淨利潤按年升1.28倍至29.75億元（人民幣，下同）；其中內地市場收入更按年增逾3倍，冠絕各個地區（見表）。每股盈利為0.48元，派中期息每股21港仙。

派中期息每股21港仙

自今年5月底受官方機構抨擊行業，思摩爾股價持續走下坡，昨日則收升2%至43.4元。集團今年上半年收入達69.53億元，按年升79.2%。期內毛利錄38.19億元，按年升一倍；毛利率則為54.9%，比去年同期49%增5.9個百分點。按地區劃分，計及出口貿易商收益，內地市場今年首6個月收入錄31.56億元，較去年同期7.33億元勁升3.3倍，反超前去年同期位處首位的香港，成為榜首；並佔整體收入佔比達45.4%。至於扣除出口商的數據，內地上半年收入佔總收入比例亦達40.8%，較去年同期14.2%，急升26.6個百分點。

屈居次位的香港，主要為出口及轉運數字，期內收益達17.77億元，按年升20.4%，整體佔比約25.5%，但公司表明這批收入並非來自在香港銷售的產品，絕大部分是來自出口自美國的產品。集團第三大市場則為歐洲，今年上半年錄9.21億元收益，比去年同期7.38億元增加24.8%，佔整體收入達13.2%。

相關字詞﹕中期業績 電子煙 思摩爾

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