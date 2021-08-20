東亞半年多賺74％ 派息增逾倍

該行表示，對其主要市場的前景保持審慎樂觀，預計今年下半年的經濟活動及就業情况有改善。聯席行政總裁李民斌（圖）表示，未來業務增長要靠開源節流，由於貸款需求上季陸續浮現，相信下半年淨利息收入會有增長。

受惠內地香港減值損失大減

今年上半年，東亞淨利息收入跌9.7%，至55.23億元，淨息差由1.59厘收窄至1.38厘。期內香港業務的除稅前溢利按年增長40.6%至19.88億元，東亞中國業務扭虧，錄得淨溢利2.79億元，去年同期錄淨虧損4.68億元。內地貸款總額連續兩個半年度擴張，至今年6月30日，內地貸款總額1772.25億元，較去年12月底增10.3%，按年則增14.5%。

另外，至今年6月30日，該行一級資本比率19.8%、普通股權一級資本比率16.9%，俱按年增0.4個百分點。李民斌指出，對比去年下半年，今年上半年港區淨息差已穩定下來，但國內淨息差仍有一定壓力，但相信下半年整體淨息差應會持平。

東亞聯席行政總裁李民橋補充，期內淨利息收入比去年下半年增1.6%，本港淨息差按半年計錄得輕微進步。

同時，李民橋續稱，利息收入方面，該行下半年會爭取業務量增加，該行的中國、香港的企業客戶正就疫情復蘇作規劃，今年次季貸款需求已開始浮現。非利息收入方面，該行會續在零售客戶及私人銀行客戶推動財富管理策略，盡量利用數碼渠道降低成本。該行冀在大灣區增300名前線員工，以配合數碼渠道服務理財通等生意。

大灣區將增聘300人 攻理財通生意

李民橋又透露，向友邦保險出售東亞人壽已獲得監管批准，料短期內完成，涉及約50至60名員工將會轉往友邦。