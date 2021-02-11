TVB入股「士多」 伙邵氏購入控股權

注入藝人數碼平台 實際支付7000萬現金

TVB表示，今次交易受多項條件規限，倘若未能於今年9月底或之前完成將會終止收購。TVB將透過一家與邵氏各佔82.5%及17.5%股權的特殊目的實體（SPV），收購士多約75%已發行股本，交易完成後，士多董事局將由五人組成，其中兩名創辦人梁子琦及岑廸贊可各委任一名董事，其餘三個席位則由TVB及邵氏委任。

另交易設有條款，TVB及邵氏可要求進一步認購士多新股，金額上限為1.5億元，其中65%會以廣告資源支付，意味最多只會再注入約5250萬元現金。

根據公告，士多目前於香港營運ztore.com及neigbuy.com兩個電商平台，合併商品總值逾4億元，截至今年7月底止，兩個平台登記客戶人數分別約66萬及27萬人。TVB解釋，集團視電商業務為未來增長重要動力，交易預期將為無綫電視及士多帶來顯著且積極之協同效應。集團指出，緊隨交易後，按商品總值計算，預期無綫電視之電子商貿業務規模將擴大逾四倍，客戶基礎則由目前48萬人擴大至超過100萬名。

作價估值2.67億 較之前融資貶值

值得留意的是，今次TVB入股或意味士多估值大幅貶值。翻查資料，士多最後在2018年進行B輪融資，籌得800萬美元（約6240萬元），連同之前進行數輪融資，累計融資額逾2000萬美元（約1.56億元），據當時士多對外披露，投資者包括騰訊（0700）前高層吳宵光旗下微光創投，以及有「釘王」之稱的已故商人陳桂洪創立的桂洪集團；其後再未有對外公布股權變化。

以今次TVB入股作價計算，意味士多估值約2.67億元，當中三名創辦人與其他投資者僅佔25%，相當於約6700萬元；雖然集團未有對外披露其他投資者持股分佈，但估值肯定已較當時大幅下滑。