經濟

封關內地客銳減 保誠港裁200人 消息指業務年底倘無好轉 後勤或削人手四成

【明報專訊】去年初香港爆發新冠病毒疫情至今，中港通關仍未恢復正常，內地訪客來港購買保險的業務陷於冰封，過去內地訪客業務比重較大的保誠（2378），據悉昨日開始首輪裁員大約200人，涉及核保、代理管理、經紀分銷渠道等壽險後勤和市場推廣部門，有消息指若業務未有好轉，至年底或最終會減少整體後勤人手四成。保誠回應表示，最近香港業務有部分員工在定期評估後需要離職，強調香港為其重要市場。

明報記者 歐陽偉昉

保誠表示，會定期評估其營運模式，以確保能迎合客戶不斷變化的需求。該行正與所有受影響的離職員工緊密聯繫，過渡期為其提供支援。該行指香港為其重要市場，將繼續致力為更多香港市民帶來更便捷的財務保障及保健服務。

保誠：向離職員工提供過渡支援

消息稱，若業務未有改善，會透過裁減、自然流失、不續約等，至年底將後勤人手減少四成。

市傳是次裁員，包括新投保保單核保（underwriting）的員工。以新業務利潤計算，今年上半年，保誠香港新業務利潤按年下跌13%，因為自願醫保等健康及保障產品佔比增加，本地客戶部分的新業務價值按年上升16%。不過以保單數目而言，本地客戶保單數目增長未能彌補內地訪客保單數目減少，據保監局數據，去年次季疫情爆發以來，以內地訪客為主的離岸業務每季只有數百張新做保單（見圖），遠低於2019年數萬張水平，無疑減少核保的需要。其實早於疫情之前，由2019年下半年起，內地客已因為香港爆反修例風波而減少來港買保險。

有業內人士認為，今年初保險公司對今年中港可望恢復正常通關看法樂觀，不過變種病毒在四月出現，改變原有恢復內地訪客業務的預期。在2019年上半年，保誠來自內地訪客新做業務的年度化保費佔比達66%，目前業務暫時未能恢復疫前水平，因此着重控制開支，加上應用科技可減少網上投保的核保工作，所以削減核保員工。

涉核保代理管理及市場推廣等部門

內地客戶未能來港投保，影響經紀銷售渠道，有消息指負責伙伴分銷渠道的主管離職，也有負責管理代理的部門員工被裁。業內人士表示，過去保誠經營內地訪客業務的代理，較本地業務的代理為多，通關受阻後這些代理在港活動減少。

保誠在本月公布的中期業績表示，香港與內地恢復通關的程度及時間亦依然存在持續不確定性，目前預計至少今年餘下時間仍不能解封。不過該行相信內地客戶對香港產品有潛在需求，隨着中港邊關重新開放及訪港旅客回復正常，這個重要的業務來源將會恢復。

相關字詞﹕內地訪客保險 裁員 保誠 通關 保險 新冠肺炎

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