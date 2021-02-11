B站次季虧損倍增 ADR曾跌穿500元

董事長料明年推自家研發遊戲

按收入來源分，移動遊戲業務收入按年跌1.2％至12.33億元，增值服務按年升98.1％至16.35億元，廣告收入升逾兩倍至10.49億元，電商及其他收入升近兩倍至5.78億元。B站董事長兼首席執行官陳睿昨日於電話會議表示，期內獲批的遊戲版號太少，情况更低於預期。陳睿表示，遊戲業務受到市場「共體」影響，新增自研團隊，負責開發遊戲，預計明年和後年會推出自家研發的遊戲。

次季月均活躍用戶達2.37億戶，按年升38％，移動端月活用戶達2.21億戶，按年升44%。期內日均活躍用戶達6270萬戶，按年升24%，而平均每月付費用戶達2090萬戶，按年升62%。截至今年6月底止的中期虧損擴大至20.24億元，上年同期蝕11.02億元，淨營業額為83.96億元，按年升70.2％。B站預計，第三季度淨營業額達到51億至52億元。對於近期中央政府加強規管遊戲和視頻行業，陳睿表示「樂觀」，並強調相關政策對公司而言沒有明顯變化。