經濟

B站次季虧損倍增 ADR曾跌穿500元

【明報專訊】嗶哩嗶哩（9626）（Bilibili，下稱B站）昨日公布次季業績，受惠廣告收入大增，淨營業額按年升71.8%，達44.95億元（人民幣．下同)，勝市場預期，但虧損擴大97.7％至11.21億元，去年同期蝕5.67億元，經調整淨虧損則為8.58億元，按年擴大83.5%，與市場預期相若。B站昨日收報521港元，全日跌2.34％。截至昨晚10時，B站預託證券（ADR）早段跌5.52%，折合港元一度跌穿500元，即較港收市再跌4%。

董事長料明年推自家研發遊戲

按收入來源分，移動遊戲業務收入按年跌1.2％至12.33億元，增值服務按年升98.1％至16.35億元，廣告收入升逾兩倍至10.49億元，電商及其他收入升近兩倍至5.78億元。B站董事長兼首席執行官陳睿昨日於電話會議表示，期內獲批的遊戲版號太少，情况更低於預期。陳睿表示，遊戲業務受到市場「共體」影響，新增自研團隊，負責開發遊戲，預計明年和後年會推出自家研發的遊戲。

次季月均活躍用戶達2.37億戶，按年升38％，移動端月活用戶達2.21億戶，按年升44%。期內日均活躍用戶達6270萬戶，按年升24%，而平均每月付費用戶達2090萬戶，按年升62%。截至今年6月底止的中期虧損擴大至20.24億元，上年同期蝕11.02億元，淨營業額為83.96億元，按年升70.2％。B站預計，第三季度淨營業額達到51億至52億元。對於近期中央政府加強規管遊戲和視頻行業，陳睿表示「樂觀」，並強調相關政策對公司而言沒有明顯變化。

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