經濟

兩部委晤恒大促勿傳假信息

【明報專訊】中國人民銀行及銀保監官網昨日公布，於昨日（8月19日），人民銀行、銀保監相關部門負責官員約談中國恒大（3333）高管，並提出要恒大做好重大事項真實信息披露，不傳播並及時澄清不實信息等要求。

人民銀行、銀保監表示，恒大集團作為房地產行業的龍頭企業，必須認真落實中央關於房地產市場平穩健康發展的戰略部署，努力保持經營穩定，積極化解債務風機，維護房地產市場和金融穩定；依法依規做好重大事項真實信息披露，不傳播並及時澄清不實信息。

至於在本月10日，中國恒大披露有意出售恒大物業（6666）及恒大汽車（0708）的部分權益。路透社昨引述消息指中國恒大正與小米集團（1810）及深圳國資背景投資企業談判，有關出售其持股達65%的電動汽車部門（恒大汽車）的股份。

小米傳洽入股恒大汽車 路透：可能有變

據消息表示，今次談判仍處於早段及仍可能有變。此前，中國恒大曾表示正與部分獨立第三方，包括國資及民企出售恒大物業及恒大汽車的股權。小米則於今年多次傳出造車消息，終在今年4月公布，正式立項建造智能電動車，並預計未來10年投資100億美元。

中國恒大系昨日全跌，當中中國恒大跌4.76%，恒大汽車跌14.53%、恒大物業跌7.4%、恒騰網絡（0136）跌3.4%。

相關字詞﹕小米 恒騰網絡 恒大汽車 恒大物業 中國恒大 銀保監 人民銀行

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