林楚華「金融界大佬」形象示人收費

WhatsApp追300萬顧問費

控方昨日庭上讀出基石控股（1592）主席雷雨潤及申酉控股（8377）主席黃國偉供詞。雷雨潤提到，他是經友人、太平基業主席羅德榮認識林，羅更尊稱林為「老師」。在基石籌備上市時，林楚華並未受僱，後來在林穿針引線下找來國泰君安做保薦人，林亦有在過程中給予意見。

不過，基石其後因事改聘華高和昇，令上市費驟增至逾4000萬元。最終公司須向太平基業支付400萬元包銷費，羅德榮則提醒雷雨潤須分開支付林的顧問費。林事後更多次透過WhatsApp向雷追收300萬元顧問費，雷不勝其煩下最終支付100萬元了事。

申酉主席黃國偉則稱，他是在2017年透過公司獨董兼好友宋理明介紹在酒吧消遣時認識林楚華，宋當時形容林為「金融界大佬」並對林處理投資讚不絕口，又指林處理新股有豐富經驗。黃國偉後來多次就上市事宜電郵諮詢林楚華意見，當時他認為林的協助屬義務性質。

500萬支票未填抬頭 交林代投資

黃國偉稱，他在2017年12月中旬於俏佳人夜總會內及於2018年2月，分別向林楚華交付兩張未填寫抬頭人名字支票，金額分別為200萬及300萬元，冀經他找人代為投資，直至後來廉署邀請協助調查時，他才得悉支票抬頭人已填上林的名字兌付。黃國偉表示，曾屢次追問林資金去向卻不得要領，因恐受騙擬取回款項。他又表示，不認識案中首被告、港交所前上市審查組聯席主管楊金隆。

另控方亦傳召有份參與被指楊金隆「放行」部分新股保薦人負責人上庭。當中天泰融資前負責人簡子欣及天泰金融前聯席董事張浩源，同人融資前經理袁承謙、國泰君安企業融資部高級副總裁魏浩瑋，以及域高融資執行董事林益慶。

他們接受辯方盤問時稱，留意到林楚華不是在上市前曾參與電郵溝通，便在啟動過程時參與會議及給予意見。但是在向港交所提交參與上市相關各方名單時，則不見林楚華及他名下公司蹤影。