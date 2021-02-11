儲局首商年內減買債 港股隨外圍跌550點

分析料恒指短線下試24748點低位

議息會議紀錄顯示，有數名官員贊成於未來數個月減買債，以便聯儲局在明年經濟若進一步走強時有可能加息。其他官員則認為聯儲局可到明年初才開始減少買債，因為他們希望見到有較強的證據反映就業市場已從疫情影響恢復過來。許多官員認為聯儲局已達到通脹目標的門檻，但大多數官員不認為就業市場達到了「實質進展」的門檻。

儲局下次會議將在9月21至22日舉行，數名官員表示，若近期強勁的招聘勢頭持續下去，他們將主張於會議後不久開始減買債規模，然而會議紀錄沒顯示出對此舉措的共識，有分析師認為這反映啟動縮表較有可能在今年11月初議息會議上公布。而美元指數昨見今年以來新高，曾觸及93.5水平。

美匯曾觸93.5 見今年高位

恒指昨跌2.13%，成交增至1648億元。國指跌2.56%，科指見新低，曾見6012點，收報6044點，跌2.93%。騰訊（0700）業績符合預期，但股價未受惠，沽壓更逐漸加劇。美團（3690）跌7.15%，為表現最差藍籌。北水昨淨流出達39.32億港元，其中騰訊淨流出約26.57億元。截至昨晚11時45分，恒指夜期報25,377點，高水61點。

利達基金經理及合伙人黃耀宗表示，近期美國經濟數據有反覆，零售數據回軟，聯儲局未必會在9月公布減買債時間表，他認為11月公布機會較大，估計明年首季開始減買債。他稱，議息會議紀錄出爐後，亞洲股市昨普遍下跌以消化，美元指數轉強。

專家：美數據反覆 減買債時間表9月難推

第一上海首席策略師葉尚志表示，亞洲區股市昨日普遍下跌，主要是市場對聯儲縮表憂慮加劇，資金開始回流往美元，令美元指數創今年以來新高，大部分資產的價格亦因而受壓，港股目前是尋底格局，難料恒指到什麼水平才會見支持。