經濟

騰訊股價1年低 「響應共富」捐500億 大摩憂科企成加稅對象 相關股受壓

【明報專訊】騰訊（0700）昨日凌晨宣布響應內地共同富裕政策，4個月內合共捐出1000億元人民幣。騰訊季績勝過預期，前晚ADR本來升逾3%，惟消息一出，昨早高開450元即見全日高位，其後遭遇沽壓，收市跌逾3%，股價見一年新低。大摩發表報告指出，科企或是內地「共富計劃」重點針對對象之一，預料內地政府將向科技行業額外開徵企業稅。

明報記者 葉翠、胡學能

騰訊股價連日下挫，集團昨日終入市回購「托價」，以介乎419.4至435.2元回購18萬股，涉資7696.5萬元，是時隔近兩年後首次出手回購。至於另一科網龍頭阿里巴巴（9988）昨日更跌逾半成，見上市後新低。

騰訊回購「托價」 阿里見上市後新低

騰訊昨日凌晨於微信表示，繼投入500億元至「可持續社會價值創新」計劃後，再增加500億元資金啟動「共同富裕專項計劃」，即4個月內合共投入1000億元。騰訊稱，兩筆資金將帶動低收入人士增加收入、幫助完善醫療救助體系、促進鄉村經濟、資助普惠教育共享等。以騰訊去年度純利近1600億元計，今次捐贈計劃已相當於集團逾半年盈利。

受中央的「共富計劃」影響的，或不止於騰訊一家科技企業。大摩日前發表報告，憂慮中國和美國監管對中概股短期內的負面影響，並預料中央將向個別科企徵收額外企業稅。報告指出，在社會財富再分配方面，科企或是重點針對對象之一，由先前阿里巴巴不再獲批10%稅務優惠，到現在高新技術（HNTE）企業15%稅率成基本要求，未來遊戲行業更或須繳付25%稅款，其他科企也將面臨同樣情况。

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦認為，騰訊業績雖好過市場預期，惟近期內地監管政策不斷推出，市場既難以預測何時不再有政策出台，也無法估計監管力度。至於科企或面對額外企業稅，他認為，比起稅款增加，市場對上述不明朗因素更為不安，因市場難以計算影響。

專家：不明朗因素比加稅更令市場不安

第一上海首席策略師葉尚志則表示，類似騰訊的「共同富裕專項計劃」在海外不鮮見，亦有個別美股盈利後推出貢獻社會的舉措。他稱，若科企已發展起來，擁有盈利基礎，或早前已享受稅務優惠，被開徵額外企業稅的可能性亦存在。

此外，根據多家大行證券報告，花旗、高盛、大和、摩根士丹利都表示騰訊業績符合預期，甚至高於市場預期，受惠於更佳的商業服務、遊戲及廣告的國際增長。惟多家大行亦提到，關注近期內地監管政策出台及優惠稅務地位轉變的風險，但相信騰訊已準備好面對監管困難，對其長期戰略維持不變。

相關字詞﹕大摩 共富政策 騰訊

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