高騰：內房債沒系統性風險 可低吸

恒大可能債務違約的風波令系內公司近月股債價格大跌，債價普遍跌至票面值一半，讀者在分析事件時，不妨先對恒大及整體內房美元債券規模有一定了解。黃冠豪指出，在規模達3000億美元的亞洲高收益美元債券市場中，七成（2100億美元）屬中資高收益美元債券，而內房債則佔中資高收益美元債券七成，故此內房債佔亞洲高收益美元債券比例約五成（圖2），而恒大債券現佔中資高收益美元債券約7%，總值140多億美元（約1100億港元）。

黃冠豪分析，恒大債務事件如何發展，其中一個關鍵變數是恒大本月底前公布的上半年業績是否符合預期，以及集團主席許家印會否親身出席業績會解釋減債進度。早前有傳聞恒大將會向萬科（2202）出售恒大物業（6666）部分股權套現，若落實可以減債，他認為，投資者不需要太過悲觀，「一旦有正面消息出來，恒大債券價格可以快速回升，並且帶動其他同類型內房債價向好。」

內房佔GDP兩成 若出事牽連大

即使恒大在本月餘下時間仍無好消息公布，黃冠豪強調，這是單一公司的信用事件，並不代表內地房地產市場存在結構性風險。他解釋，內地房地產及相關行業佔GDP約兩成，開發貸及按揭等相關貸款佔銀行整體貸款近四成，涉及水泥、鋼鐵、銅、玻璃及機械等相關行業，關乎不少建築工人、運輸工人、銀行及金融機構員工的就業。由於牽連層面較大，他並不相信內地政府會容許樓市明顯轉弱，若出現重大問題便會放寬調控政策，故此房地產市場不存在系統性風險，即使行業中某一公司出現信用問題，亦屬獨立事件：「只要恒大事件明朗化，就會有一個拐點出現，推動整體內房債價上升。」

有分析指隨着中央加強調控樓市，既限制新盤售價，也增加招拍掛投地的難度，並且要求內房降低槓桿，內房的角色將由「發展商」轉變為「建築商」，行業整體利潤大減，鍾俊賢則有不同看法，「內房發展住宅淨利潤率已由過去10%逐步回落，預期未來會跌至較傳統工業略高的5%，這是事實，所以我覺得內房會更加多元化，除了住宅發展外，現已拓展至物管及代建業務，這些新業務利潤率較高，部分已分拆上市，併表後亦可提升內房的利潤率及盈利；此外，內房近來正尋找招拍掛以外方式增加土地儲備，例如若由內房發展商業住宅綜合體，它只擁有住宅發展權，商場及寫字樓落成後交給政府，政府是歡迎的，畢竟目前調控政策只針對住宅，內房若把業務多元化，仍有發展空間。」

估值跌近10年低位 低吸長線贏面高

鍾俊賢表示，禹洲集團（1628）今年3月底公布去年盈利大跌96.8%至1.16億元人民幣後，高騰已洞悉內房經營環境轉差，預測內房信用事件可能升溫，投資轉趨防守，低配恒大等高風險內房債，「隨着2017年內地住宅樓價急升，中央於2018年開始加強調控，例如限制新盤售價，但期內內房仍然積極投地，結果地價愈追愈高；內房去年業績開始結算2018年銷售樓花帶來的收入，當時新盤已被限價，若土地成本高的話，很多項目盈利能力不高，禹洲去年盈利大跌便是反映此情况。」

黃冠豪強調，管理基金須具前瞻性，「我們要預期下一步、甚至下兩步發生的事，而非事件發生後再去部署，否則便會失去先機」，考慮到目前中國高收益債券對比美國國債的信用利差（Credit spread）指數已經升穿去年首季內地疫情大爆發時高位，反映估值已跌至近10年來最吸引的水平（圖3），可以留意，「既然估值現已跌至近10年低位，便看你是否夠膽買入，而我過去多年的經驗顯示，長遠來說，估值每一次都會回升」。

明報記者 葉創成

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