灣區須知：多市收緊房貸 首期按息急漲

除了廣州，內地多個城市的物業借貸利率亦持續上漲，如阜陽市首套房利率上升至5.88厘，第二套更高達7.35厘；南寧首套房利率上升至6厘，而西安、南昌、合肥等多個城市利率已上升至5.45厘以上。

銀行依據官方參考價承造按揭

另外，若未來考慮在深圳置業要留意，今年2月份，深圳宣布建立二手住房成交參考價格發布機制，對全市3595個住宅小區制定二手住房成交參考價。此後，內地多家銀行均表態會以官方參考價作為放貸參考，若業主不願意調低價格，買家就要付出較多首期。有市場研究預期，新政下，首期將由三成上升至五成，另未計及裝修及律師費等雜費開支。

[活在灣區]