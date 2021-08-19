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灣區須知：多市收緊房貸 首期按息急漲

【明報專訊】內地實施嚴格的「房住不炒」政策，加上今年初起，房地產金融調控政策逐漸出台，各大城市嚴查違規經營貸，銀行對購房者的貸款資質審核更為嚴格，信貸環境收緊，放款周期變長，銀行的物業貸款利率持續上升。內地新聞網站昨日報道，廣州多家銀行的首套房利率集體上升，普遍利率為5.85厘，第二套物業樓價利率為6.05厘，是次為年內第5次上調物業借貸利率。假設置業人士為首次置業，貸款額為200萬元（人民幣，下同），並攤分30年還款，總利息支出較年初增加30萬元及每月供款增加約千元。

除了廣州，內地多個城市的物業借貸利率亦持續上漲，如阜陽市首套房利率上升至5.88厘，第二套更高達7.35厘；南寧首套房利率上升至6厘，而西安、南昌、合肥等多個城市利率已上升至5.45厘以上。

銀行依據官方參考價承造按揭

另外，若未來考慮在深圳置業要留意，今年2月份，深圳宣布建立二手住房成交參考價格發布機制，對全市3595個住宅小區制定二手住房成交參考價。此後，內地多家銀行均表態會以官方參考價作為放貸參考，若業主不願意調低價格，買家就要付出較多首期。有市場研究預期，新政下，首期將由三成上升至五成，另未計及裝修及律師費等雜費開支。

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