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內地優質教育普及化 學區房價急跌

【明報專訊】日前國家的教育新政除了令教育股股價動盪，就連內地「學區房」的樓價亦受牽連，部分樓盤價格出現懸崖式下跌。深圳市人大常委會近日於網站徵求有關健全優質教育資源共建共享機制意見稿，儘管沒有談及任何細節，已令市場人士憂慮，有學區房樓價低市價逾500萬元（人民幣‧下同）出售。本周，北京市政府亦公布圍繞義務教育階段的「雙減」工作，相信教育整改將會於全國各地推行，持有學區房的投資者或要考慮現時轉售。

明報記者 黃清瑤

所謂「學區房」是指物業附近有較優質的學府及師資，內地的家長為了子女能接受更好的教育，就會買入這些學校附近的物業；同時又吸引投資者炒作，繼而推高學區房的樓價。學區房已炒作多年，大大增加內地父母的育兒及教育開支。

個別深圳頂級學區房拍賣價 低市價逾500萬

昔日，學區房是不少內地人置業或投資者的買賣首選，惟近日內地針對中小學課外輔導的政策出台，不但令教育股股價大幅調整，就連地區政策也出現微調。本月初，深圳市人大常委會為《深圳經濟特區社會建設條例（草案徵求意見稿）》在網站徵求意見，當中提及，深圳擬推行大學區招生和辦學管理模式，建立義務教育學校教師交流制度，健全優質教育資源共建共享機制。

儘管意見稿沒有提及具體方案，更沒有對大學區作出定義，卻令市場憂慮。有消息指，個別深圳頂級學區房的拍賣價比市價低逾500萬元，亦有買家決定取消交易並賠償200萬元違約金。學區房樓價高昂，就以深圳福田熙園為例，該樓盤附近有深圳明德實驗學校，去年每平方米售價為18.26萬元，惟現時從內地房地產網顯示，最新參考價為每平方米13.1萬元，較去年售價低約28%（見表）。不過若與福田區每平方米7.78萬元的平均樓價比較，目前熙園售價仍高出68%。

除了深圳，本周二（17日）北京市教委、人力資源及保障局舉行《北京市關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的措施》新聞發布會，當中圍繞義務教育階段「雙減」工作提出三大措施。第一，擴大優質教育資源覆蓋面，縮小城鄉、區域、學校間教育水平差距，促進義務教育優質均衡發展；第二，小學一年級堅持「零起點」教學；第三，不斷深化高中招生考試方式改革，進一步提升中考命題質量。

擬教師「輪崗」 助平衡市內樓價

值得留意的是第三點，考試方式改革是指逐步提高優質普通高中招生指標分配到區域內初中的比例。簡單來說，會預留配額予區內普通初中的學生。因此，即使學生就讀排名較高的初中，但若成績僅中上，亦未必能入讀排名較高的高中。還有一點是，上海、深圳、杭州等城市曾提出要「教師輪崗」，所謂輪崗是指教師要到不同學校任教數年，如此一來，有名的教師會被編配到一般學區，而這些學區的樓房會吸引家長購買令到樓價上升。至於原本頂級學區房樓價因而下降，由此可平衡市內樓價及成交。

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