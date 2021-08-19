Chamonix 25萬租百寶利2樓全層

較FOREVER 21呎租大跌64%

翻查資料，FOREVER 21在2011年進軍香港市場，2016年5月以196萬元租用百寶利商業中心地下10及11號、1至3樓全層，面積約2萬方呎，租金其後按年遞增，最後月租為263.87萬元，呎租約137元，即現時租金較高峰時低64%。

世邦魏理仕香港區商舖服務部顧問溫運強表示，公司早前獲業主委任為商場的1至3樓進行翻新及改裝工程，並物色租戶。

太和中心舖連租約2600萬成交

另市場消息指出，大埔太和中心地下31號舖，面積約1000方呎，連租約以2600萬元成交，呎價2.6萬元。商舖現租予華星冰室，月租5.8萬元，即買家可享租金回報2.7厘。原業主2017年5月以2200萬元購入，持貨4年，帳賺400萬元或18%。