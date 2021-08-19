經濟

香港地產

都滙推23伙招租 2房月租2.45萬入場

【明報專訊】踏入暑假傳統租賃旺季，有發展商趁機推出租盤應市。悅興地產發展太子道西123號項目都滙，昨日委託美聯獨家代理進行招租。是次發展商推出共23伙招租，佔項目總單位數目60伙約38%。當中19伙為實用面積693方呎的3房單位，另設4伙實用面積670方呎的2房單位。

呎租36.6至43.3元不等

租金方面，2房戶月租由2.45萬元至2.9萬元，平均呎租約36.6元至43.3元；至於3房單位月租由2.6萬元至2.95萬元，平均呎租約37.5至42.6元。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，項目除鄰近港鐵太子站及多條巴士、小巴等公共交通工具供住戶往返市區外，附近亦有多個購物消閒地點，如朗豪坊、新世紀廣場等。

布續稱，項目稍後將開放兩個示範單位，分別位於23樓及30樓，其中一個連家俬裝修單位，另一個則屬交樓標準單位。

近月入伙的觀塘凱滙，市場再錄3房租賃成交。

凱滙3房月租2.4萬 呎租33元

利嘉閣分行市務經理梁錦機表示，凱滙2座極低層H室單位，實用面積約717方呎，3房間隔，以月租2.4萬元獲租客承租，實用呎租約33元。原業主2018年12月以約1288.3萬元購入上述單位，現可享租金回報約2.2厘。

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