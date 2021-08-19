恆大．珺瓏灣2期延至下月中收樓

根據樓書顯示，恆大．珺瓏灣第2期預計關鍵日期為2021年8月13日，惟過去近一周仍未有收樓消息。發展商指出，代表賣方的律師樓已於8月9日向恆大．珺瓏灣第2期業主發出延遲交樓通知，最新關鍵日期為9月17日，即押後一個月收樓，爭取在8月份取得滿意紙，從而啟動交樓程序。事實上，項目第2期共1228伙，累售約1170伙，佔比約95%。

柏傲莊III錄第4宗取消交易個案

另外，新世界（0017）大圍站上蓋柏傲莊III，早前因部分牆身混凝土未達要求而拆樓重建，不論買家取消交易與否均可獲賠償，陸續有買家更改付款方式，亦有人選擇取消交易、退訂離場。成交紀錄冊顯示，項目8B座29樓F室，實用359方呎，今年6月12日以859萬元成交，實呎23,928元。在同月21日簽正式合約，本月16日終止交易，料買家可獲退回訂金。現時柏傲莊III累計4宗同類終止交易個案。

內房同創九龍塘「禮著」 短期現樓推

多家內房在九龍塘「插旗」，2012年成立的同創集團，將短期內以現樓推出九龍塘窩打老道146號洋房項目，命名為「禮著」。同創集團表示，窩打老道146號項目命名為「禮著 The Aura」，提供4座洋房，每座大宅樓高3層，實用面積均逾5000方呎。每幢配備露天泳池、私人花園及天台等，計劃短期以現樓形式推售其中兩幢。

Wetland Seasons Bay暫收8000票 今截認購

新盤貨尾錄大額成交。會德豐地產將軍澳日出康城GRAND MARINI 2B座70樓A室，實用1379方呎，連天台938方呎，4房雙套間隔，以3180萬元招標成交，實呎23,060元，成交價創GRAND MARINI 新高。新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay 第1期本周六首輪銷售350伙，其中302伙以價單發售，今午2時截票，至昨日已收逾8000個登記，暫超額認購近25倍。