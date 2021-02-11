經濟

香港地產

MALIBU一房815萬沽 實呎破2.2萬貴絕康城

【明報專訊】有超級豪宅淪為銀主盤的同時，大型屋苑再錄二手破頂成交。中原分行高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳日出康城MALIBU第3A座中層D室，實用面積370方呎，1房間隔，望海景。原業主本月以825萬元放盤，經議價後以815萬元易手，實呎22,027元，除成交價及呎價均創屋苑1房戶新高外，亦貴絕日出康城1房戶。原業主2018年3月以約595.6萬元購入，持貨3年半，帳面獲利約219.4萬元或約37%。翻查資料，上述屋苑對上1房成交價及呎價紀錄於今年5月由2A座高層D室所創下，實用面積368方呎，以805萬元成交，實呎21,875元，即新紀錄較舊紀錄高約10萬元或7%。

慧賢軒2房首見900萬 實呎23377元

此外，港島區細單位亦不乏高價承接個案，中原副區域營業經理李志豪表示，灣仔慧賢軒高層A室，實用385方呎，2房間隔，景觀開揚，以900萬元易手，實呎23,377元，為屋苑首錄達900萬元成交，並創屋苑2房呎價新高。 原業主2018年8月以795萬元買入，剛滿3年額印期，帳面獲利105萬元或13%。資料顯示，屋苑對上成交價最高紀錄於2019年由高層E室所創下，單位實用405方呎，成交價897萬元，實呎22,148元，新紀錄比舊紀錄略高3萬元。

遠晴1房3年多升值不足一成

另一港島區細單位筲箕灣遠晴則錄罕見二手成交，市場消息指，遠晴中層C室，實用面積276方呎，1房間隔，享少部分海景，近日以630萬元易手，實呎22,826元。原業主2018年5月以578萬元買入單位，持貨3年多，帳面獲利52萬元或9%。

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