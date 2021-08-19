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天匯銀主複式戶招標 意向價4.45億 近6年前海航購入價 單位曾兩度膺亞洲樓王

【明報專訊】樓價指數雖然破頂，但有超級豪宅淪為銀主盤，並於近日招標放售，其中曾兩度貴為「亞洲樓王」、6年前由海航或相關人士以逾4.33億元購入的西半山天匯45樓（又名68樓）A室複式單位，最新由接管人推出招標，並於下月底截標。市場人士透露，單位市值約4.45億元，為疫情下最大額豪宅銀主盤放售個案。

明報記者 林尚民

第一太平戴維斯指出，該公司獲接管人委託推出天匯45樓A室複式單位招標，單位實用4664方呎，屬4房4套附設多用途平台設計（原則5房5套），可享維港全海景，截標日期為下月27日。該公司又稱，據差餉物業估價署私宅售價指數顯示，現時的住宅市場較6年前升幅已達約31%，近期豪宅市場暢旺，參考近期成交價，同級數的波老道特色戶實呎高達13.6萬元，平均實呎高達13萬元。不過，據市場人士透露，單位市值約4.45億元，實呎95,410元，與6年前海航之購入價僅高不足3%。

疫下最大額豪宅銀主盤放售個案

資料顯示，上述物業原由海航集團或有關人士於2015年以逾4.33億元購入，實呎92,857元，曾為亞洲最貴呎價分層戶，至2019年6月，業主向晉安實業（2292）旗下的晉安融資有限公司貸款1.8億元，同年7月再向私人公司Radiant Fortune International進行二按，至去年3月16日，該物業突被二按的Radiant Fortune International委任兩名專門從事清盤工作的羅兵咸永道合伙人蘇文俊及莊日杰為接管人。

上月初遭晉安融資入稟追討1.8億貸款

至上月初，晉安融資入稟，向上述單位業主追討一筆1.8億元的按揭貸款及期間利息，並要求法庭下令海航與其他被告公司交出涉案物業以供拍賣。據當時入稟狀指，晉安融資於2019年6月19日批出1.8億元的按揭貸款，年利率8.76厘，由於被告未能還款，故原告要求對方交出單位，並要求法庭頒令拍賣該單位。

事實上，今次放售之天匯45樓A室複式戶，過往亦捲入不少風波，發展商恒地（0012）2009年首推天匯時，前DJ秦善文等人曾以逾11億元連購之6伙，就包括以逾4.38億元購入上述45樓A室，當時便以建呎71,280元創下亞洲呎價新高，惟翌年有關交易取消。天匯過往亦不只一次有銀主盤，如訊匯金融創辦人謝兆凱，2016年便以1.083億元購入項目高層B室4房銀主單位，並於今年4月以1.5億元轉售予理文造紙（2314）首席執行官李文斌妻子何芷韻，以單位實用2476方呎計，實呎6.05萬元，而謝兆凱持貨5年，帳面獲利4170萬元或38%。

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