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經濟
2021年8月19日星期四
技術取勝
投資策略
騰訊季績稍勝預期 ADR升逾3% 禁補習或損廣告收益 劉熾平料監管陸續有來
金融科技服務收入按年增四成 貢獻逼手遊
內地擬網約車平台設抽成上限 滴滴急挫6%
財匯局查壹傳媒減值 涉核數師德勤中正天恒
資金湧中資金融股 恒指連跌4日後企穩
吉利汽車中期多賺3.7% 市場預期下限 全年銷售或難達標
華融去年蝕逾千億 確認中信等將注資
恒安上半年少賺17% CFO：下半年續受壓
萬洲「廢太子」爆港上市為走資 股價應聲挫逾一成 萬洲：指控不實
匯控杜嘉祺：中美新現狀 不認為需選邊站
中生製藥受惠科興 半年純利飈5倍
潤啤半年多賺逾倍 產品快加價
波士頓行長支持下月減買債 指再不減買債恐現惡性通脹
軟銀減持股票套143億美元 大舉投資初創
新西蘭爆疫全國封鎖 央行推遲加息
張兆聰：氫能概念強 濰柴落後可吼
李曉佳：會計師公會似「跑數」 向政府爭權
技術取勝：英恒科技料6.7元沽壓大
劉思明：券商加快轉型 中信証券平穩可取
周顯：一單「𦧲飯應」的收購
湯文亮：海外駐軍一定拖死美國
天匯銀主複式戶招標 意向價4.45億 近6年前海航購入價 單位曾兩度膺亞洲樓王
MALIBU一房815萬沽 實呎破2.2萬貴絕康城
恆大．珺瓏灣2期延至下月中收樓
都滙推23伙招租 2房月租2.45萬入場
Chamonix 25萬租百寶利2樓全層
本地口罩商一年多6218萬連掃3物業
內地優質教育普及化 學區房價急跌
灣區須知：多市收緊房貸 首期按息急漲
高騰：內房債沒系統性風險 可低吸
高瓴騰訊控股 重視「走得穩走得遠」
技術取勝：英恒科技料6.7元沽壓大
【明報專訊】普拉達守穩53元升勢未完（圖）
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騰訊季績稍勝預期 ADR升逾3% 禁補習或損廣告收益 劉熾平料監管陸續有來
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