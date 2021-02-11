軟銀減持股票套143億美元 大舉投資初創

根據彭博基於軟銀在美國證券交易委員會（SEC）的季度報告中所披露數據計算，軟銀藉4至6月拋售其facebook、微軟、Google母公司Alphabet（美：GOOG）、 Salesforce.com（美：CRM）、Netflix（美：NFLX）的股票，套現超過60億美元，單是facebook已涉資35億美元，且透過放售部分優步、DoorDash（美：DASH）持股獲約40億美元。

沽售規模為今年首季近3倍

彭博報道稱，上季143億美元的沽售規模是今年首季的近3倍，軟銀集團創始人兼行政總裁孫正義正暗示新的減持意願，是要為了集團旗下願景基金的投資部門交易加速提供資金。報道亦指出，自今年3月底以來，孫正義把願景基金2號的資金增加1倍，達到400億美元，而軟銀是願景基金2號的唯一投資者。

願景基金2號資金增1倍

軟銀去年設立投資部門SB Northstar，報道提到該部門亦賣出了240萬股PayPal（美：PYPL）、440萬股台積電、36.7萬股亞馬遜，獲得23.7億美元，而孫正義個人持該部門33%股份。該部門正縮減其投資組合，高流動性的證券的總持有量由去年底的220億美元，減至今年6月的136億美元。

此外，報道指願景基金出售了近560萬股Guardant Health（美：GH）、2340萬股貝殼找房（美：BEKE），彭博計算該些出售可能略少於30億美元。

（綜合報道）

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