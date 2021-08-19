波士頓行長支持下月減買債 指再不減買債恐現惡性通脹

羅森格倫表示，目前最大問題並非人們不願意購物及購入服務，而是難以找來勞工及物料去生產，因此影響到物價抽升，難以回到全民就業及可持續的通脹水平。他說，買債為觸發物價上升及負債增加的部分原因，恐最終危及到經濟復蘇，影響全民就業。他以房地產市場為例，直指現時出現供應稀缺，而非缺乏需求。

難找勞工物料生產 影響物價抽升

若然物料價錢顯著上升，同時難以找到人過來地盤開工，即使低息刺激購房需求，都不能大幅提升就業。同樣情况亦在汽車業發生，全球半導體供應短缺，導致汽車售價大升超過40%。

由於疫情關係影響到供應受限制，羅森格倫認為，買債計劃已經有點改變，他更說：「我不太清楚能否再如金融危機時一樣，從（買債計劃）方面得到同樣利益。」同時他警告，將利率推低的其中一個副作用，是鼓勵更多人增加槓桿。他的觀點，與聯儲局內的達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭（Robert Kaplan）及聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）一致。市場正觀望，聯儲局會否在本月底的懷俄明州Jackson Hole年度央行會議，公布何時減少買債。

鮑威爾：疫情仍為經濟蒙上陰影

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）於周二在一個由教育工作者和學生參與的市政廳活動內，未有大談貨幣政策，只稱新冠疫情「仍為經濟活動蒙上陰影」，並謂當前不平凡的時刻，令人對世界的看法和前輩不同。

高盛：市場觀望Jackson Hole 增市場波動

高盛報告指出，在市場等待Jackson Hole的最終結果前，投資者已為增加的市場波動部署，增加在地區銀行、20年以上長債及能源相關ETF如KRE、TLT的持倉。道指昨晚開市後，曾跌153點，之後表現反覆，到昨晚香港時間11時20分，美股三大指數向下，道指、標普500及納斯達克指數分別跌58.32點、3.77點及6.84點，跌幅為0.17%、0.08%及0.05%。儘管跌市，但雲客戶關係管理軟件商Salesforce（美：CRM）的股價表現在道指成分股中明顯跑出，大升3.2%。主要歐洲市場除了德國DAX指數造好上升0.28%之外，英國富時100及法國CAC指數則跌0.25%及0.64%。

（綜合報道）

[國際金融]