經濟

萬洲「廢太子」爆港上市為走資 股價應聲挫逾一成 萬洲：指控不實

【明報專訊】豬肉股萬洲國際（0288）前副主席兼「太子爺」萬洪建自6月遭罷免後，前晚突然發表文章，炮轟父親兼萬洲主席萬隆及其前秘書楊摯君等人為套走公司資金，安排萬洲在港上市；並指萬隆將早年雙匯進行國企改革時所獲得5%雙匯股份出售獲利。萬洲昨日發公告回應稱指控不實，將保留法律追究權利。

明報記者 方楚茵

受事件拖累，萬洲股價昨跌11.3%，收報5.95元，單日蒸發逾112億元市值；至於深圳上市的雙匯發展（深︰000895）昨亦跌5.5%。

萬洪建發表一篇題為《萬洪建：我眼中的父親和萬隆》文章，指雙匯發展接連就存貨進行減值虧損（2020年及2021年中期共近15億元人民幣），因萬隆2月底與時任首席財務官郭麗軍不理雙匯管理人反對，無視當時內地豬肉「六分體」市場平均價僅每噸2.15萬元，強行從同系美國史密斯菲爾德以每噸2.58萬元進口多達10萬噸豬肉，指交易「明顯違規，且事涉大股東利益輸送」，亦造成雙匯上述的減值虧損。

高層任命成父子衝突導火線

萬洪建表示對於萬隆將負責操作此進口業務的郭麗軍委任為行政總裁，形容是「冒天下大不韙」及「任性」，而是次高層任命亦是他與萬隆衝突的導火線。此外，萬洪建亦針對萬洲上市提出指控，形容「萬洲沒有實際的生產運營，它實際上就是雙匯與史密斯菲爾德的拼盤」，指萬洲只是通過各種眼花撩亂的財務手段、複雜架構，將雙匯在內地的資金轉出境外。

萬洪建抨郭麗軍「每天準時陪老闆走路 」

他亦多番批評郭麗軍，指郭只是「每天準時陪老闆走路，貼身防護到晚上九點才離開」，雖精通財務，卻不懂「雙匯的產、供、銷、研」。萬洪建稱，他曾與萬隆討論郭麗軍的能力，指萬隆形容郭「不懂英文，儘管沒有經商頭腦，沒有肉製品和屠宰業的業務綜合運營能力，但是他聽話、老實，最容易被馴服，更便於被駕馭」，又指郭以網上一些海外人士的政經言論作為萬洲外匯對冲與戰略規劃的依據，認為此舉「實在荒謬」。面對萬洪建千字文指控，萬洲卻僅於昨午發出一則約300字的澄清，無一一回應指控。萬洲表示注意到若干媒體報道萬洪建對集團提出的指控，但指控不真實且具有誤導性，並保留向萬洪建及或對指控需負責的人士採取法律行動的權利。

相關字詞﹕郭麗軍 楊摯君 萬洪建 萬隆 萬洲國際 豬肉股

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