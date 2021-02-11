恒安上半年少賺17% CFO：下半年續受壓

派中期息每股1元

恒安國際昨日股價高開，最高見45.3元，惟隨後一度急瀉，中午公布中期業績後，更曾低見43.1元；最終收報43.45元跌3%，見近3年低位。集團今年上半年收入達99.74億元，按年減少8.7%；經營利潤亦按年跌逾兩成至25.4億元。毛利率錄39.4%，較去年同期44.1%回落4.7個百分點。在新冠疫情催生網上消費模式下，恒安上半年電商銷售佔比，由去年同期17.6%，進一步提升至約20.1%。

恒安國際財務總監李偉樑於電話會議表示，儘管近期木漿等原材料價格有所回落，惟其價格走勢難以預測，下半年同業仍然面對原材料成本上升的壓力，加上國際品牌競爭激烈，預計下半年促銷活動持續，毛利率或持續受壓。他強調，集團會保持穩定價格及派息策略，料下半年盈利將可與中期相若。李偉樑續稱，由於集團計劃對高端產品進行產能升級，故預計下半年資本開支或超過上半年的300億元；而集團亦會視乎股價、資金使用等情况再作出回購。