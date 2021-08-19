華融去年蝕逾千億 確認中信等將注資

華融表示，原董事長賴小民任職期間「激進經營、無序擴張」，該行持續清理和處置風險資產，惟同時遇上疫情衝擊，影響部分客戶履約能力，以及部分資產質量加速惡化。集團經過全面審視、評估及減值測試，確認信用減值損失和估值虧損，對經營業績造成非常重大影響。

主因華融華僑計提信用減值等損失

集團解釋，在2019年就海外業務，以華融華僑整合部分資產集中管理，並完成華融華僑股權轉讓的立項審批，惟去年4月8日宣布有關潛在出售事項後，到去年尾仍未能落實。華融華僑經全面審視評估後，計提信用減值損失和估值虧損。另因應2015年至2017年快速增長的收購重組類和固定收益類項目於去年集中到期，遇上新冠疫情嚴重衝擊和市場「爆雷」事件，客戶履約能力受到較大影響，經全面審視和評估風險，亦計提了信用減值損失。

華融同時公布，已分別與中信集團、中保投資、中國人壽資產管理、中國信達（1359）、遠洋資本簽署投資框架協議，擬認購該行新發行股份進行戰略投資，一旦落實將有效補充公司資本，保證滿足監管要求，協議不影響該行在港交所的上市地位，惟受限於相關監管機構批准。華融將繼續停牌，直至進一步通知。華融最快將於8月28日公布業績。

彭博：中信為首財團將出資500億

公告未有提及投資金額，彭博社則引述消息指出，中信等機構將出資500億元，而持有華融股權61.4%的中國財政部，則會將全數持股轉讓予中信集團。消息人士表示，現有華融股東持股價值或會受損，華融亦計劃透過出售非主業相關資產，回收500億元資金。

昨天早上傳出中信等注資500億元的消息後，華融境外美元債券價格上升，2025年到期，年利率5厘的債券上升6.81%，連續第四日上升。明年到期的3.75厘票據，以及4.5厘的永續債昨日亦升至4月初以來的新高。