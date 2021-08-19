經濟

華融去年蝕逾千億 確認中信等將注資

【明報專訊】仍在停牌的中國華融（2799）昨晚發出盈利預警指出，估計去年度由盈轉虧，蝕1029.03億元（人民幣‧下同），主要由於為華融華僑資產管理計提信用減值和公允價值變動損失。華融同時公布已與中信集團等財團簽署投資框架協議，補充公司資本，彭博引述消息指中信等入股涉資500億元。

華融表示，原董事長賴小民任職期間「激進經營、無序擴張」，該行持續清理和處置風險資產，惟同時遇上疫情衝擊，影響部分客戶履約能力，以及部分資產質量加速惡化。集團經過全面審視、評估及減值測試，確認信用減值損失和估值虧損，對經營業績造成非常重大影響。

主因華融華僑計提信用減值等損失

集團解釋，在2019年就海外業務，以華融華僑整合部分資產集中管理，並完成華融華僑股權轉讓的立項審批，惟去年4月8日宣布有關潛在出售事項後，到去年尾仍未能落實。華融華僑經全面審視評估後，計提信用減值損失和估值虧損。另因應2015年至2017年快速增長的收購重組類和固定收益類項目於去年集中到期，遇上新冠疫情嚴重衝擊和市場「爆雷」事件，客戶履約能力受到較大影響，經全面審視和評估風險，亦計提了信用減值損失。

華融同時公布，已分別與中信集團、中保投資、中國人壽資產管理、中國信達（1359）、遠洋資本簽署投資框架協議，擬認購該行新發行股份進行戰略投資，一旦落實將有效補充公司資本，保證滿足監管要求，協議不影響該行在港交所的上市地位，惟受限於相關監管機構批准。華融將繼續停牌，直至進一步通知。華融最快將於8月28日公布業績。

彭博：中信為首財團將出資500億

公告未有提及投資金額，彭博社則引述消息指出，中信等機構將出資500億元，而持有華融股權61.4%的中國財政部，則會將全數持股轉讓予中信集團。消息人士表示，現有華融股東持股價值或會受損，華融亦計劃透過出售非主業相關資產，回收500億元資金。

昨天早上傳出中信等注資500億元的消息後，華融境外美元債券價格上升，2025年到期，年利率5厘的債券上升6.81%，連續第四日上升。明年到期的3.75厘票據，以及4.5厘的永續債昨日亦升至4月初以來的新高。

相關字詞﹕債務問題 美元債 中國華融 中信集團

上 / 下一篇新聞

騰訊季績稍勝預期 ADR升逾3% 禁補習或損廣告收益 劉熾平料監管陸續有來
騰訊季績稍勝預期 ADR升逾3% 禁補習或損廣告收益 劉熾平料監管陸續有來
金融科技服務收入按年增四成 貢獻逼手遊
金融科技服務收入按年增四成 貢獻逼手遊
內地擬網約車平台設抽成上限 滴滴急挫6%
內地擬網約車平台設抽成上限 滴滴急挫6%
財匯局查壹傳媒減值 涉核數師德勤中正天恒
財匯局查壹傳媒減值 涉核數師德勤中正天恒
資金湧中資金融股 恒指連跌4日後企穩
資金湧中資金融股 恒指連跌4日後企穩
吉利汽車中期多賺3.7% 市場預期下限 全年銷售或難達標
吉利汽車中期多賺3.7% 市場預期下限 全年銷售或難達標
恒安上半年少賺17% CFO：下半年續受壓
恒安上半年少賺17% CFO：下半年續受壓
萬洲「廢太子」爆港上市為走資 股價應聲挫逾一成 萬洲：指控不實
萬洲「廢太子」爆港上市為走資 股價應聲挫逾一成 萬洲：指控不實
匯控杜嘉祺：中美新現狀 不認為需選邊站
匯控杜嘉祺：中美新現狀 不認為需選邊站
中生製藥受惠科興 半年純利飈5倍
中生製藥受惠科興 半年純利飈5倍
潤啤半年多賺逾倍 產品快加價
潤啤半年多賺逾倍 產品快加價
波士頓行長支持下月減買債 指再不減買債恐現惡性通脹
波士頓行長支持下月減買債 指再不減買債恐現惡性通脹
軟銀減持股票套143億美元 大舉投資初創
軟銀減持股票套143億美元 大舉投資初創
新西蘭爆疫全國封鎖 央行推遲加息
新西蘭爆疫全國封鎖 央行推遲加息
張兆聰：氫能概念強 濰柴落後可吼
張兆聰：氫能概念強 濰柴落後可吼
李曉佳：會計師公會似「跑數」 向政府爭權
李曉佳：會計師公會似「跑數」 向政府爭權
技術取勝：英恒科技料6.7元沽壓大
技術取勝：英恒科技料6.7元沽壓大
劉思明：券商加快轉型 中信証券平穩可取
劉思明：券商加快轉型 中信証券平穩可取
周顯：一單「𦧲飯應」的收購
周顯：一單「𦧲飯應」的收購
湯文亮：海外駐軍一定拖死美國
湯文亮：海外駐軍一定拖死美國
天匯銀主複式戶招標 意向價4.45億 近6年前海航購入價 單位曾兩度膺亞洲樓王
天匯銀主複式戶招標 意向價4.45億 近6年前海航購入價 單位曾兩度膺亞洲樓王
MALIBU一房815萬沽 實呎破2.2萬貴絕康城
MALIBU一房815萬沽 實呎破2.2萬貴絕康城
恆大．珺瓏灣2期延至下月中收樓
恆大．珺瓏灣2期延至下月中收樓
都滙推23伙招租 2房月租2.45萬入場
都滙推23伙招租 2房月租2.45萬入場
Chamonix 25萬租百寶利2樓全層
Chamonix 25萬租百寶利2樓全層
本地口罩商一年多6218萬連掃3物業
本地口罩商一年多6218萬連掃3物業
內地優質教育普及化 學區房價急跌
內地優質教育普及化 學區房價急跌
灣區須知：多市收緊房貸 首期按息急漲
灣區須知：多市收緊房貸 首期按息急漲
高騰：內房債沒系統性風險 可低吸
高騰：內房債沒系統性風險 可低吸
高瓴騰訊控股 重視「走得穩走得遠」
高瓴騰訊控股 重視「走得穩走得遠」