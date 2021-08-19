經濟

吉利汽車中期多賺3.7% 市場預期下限 全年銷售或難達標

【明報專訊】藍籌股吉利汽車（0175）昨日公布上半年業績，期內純利按年增長3.7％至23.81億元（人民幣．下同），屬市場預期下限，汽車總銷量達63.02萬輛，按年升18.8％。吉利表示，雖然上半年銷售情况理想，但車用晶片短缺，或對未來數月銷售構成「重大威脅」，預期有可能難以達到全年銷售增長指引。

明報記者 陳麗歡

吉利昨日中午休市時公布業績，午後股價造好，最多曾升近半成，全日升2.5％，成交額23.98億港元。吉利表示，下半年在新產品帶動下，決定維持全年汽車銷量153萬輛的銷售目標，相當於按年增長16％；但由於車用晶片短缺問題日益嚴重及全球疫情再度升温，對集團未來數月的銷售表現構成「重大威脅」，減低達成目標的機會。

缺晶片 或對未來數月銷售構成「重大威脅」

集團管理層在業績發布會上亦表示，雖然集團去年已透過建立晶片庫存和對大宗物資材料供應商進行鎖定，以應對晶片短缺，但現時市場「變數太多」，難以估計情况。管理層又指，下半年將推出5款新車，均配合不同的平台，相信有助達到全年銷售目標。吉利期內收入升22.3％至450.32億元，毛利升23.1％至77.59億元。毛利率升0.1個百分點至17.2％。吉利表示，上半年毛利率相對穩定，因為產品組合提升大幅抵消原材料成本增加的影響。

花旗：吉利是行內首選 予「買入」評級

花旗表示吉利上半年純利符合該行預期，剔除一次過項目，核心盈利約30億元，較市場預期高15％至50%。期內自由現金流動轉正至4.59億元，營運現金流41億元，截至6月底公司淨現金達160億元，料市場對此表現反應正面，重申吉利是行內首選，給予「買入」評級，目標價52.25港元。另摩根士丹利表示吉利上半年毛利率大致穩定在17.2％，但來自「極氪ZEEKR」品牌的股權補償增加，影響經營利潤。吉利整體表現符預期，有走出谷底迹象。維持「減持」評級，目標價13港元。

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