資金湧中資金融股 恒指連跌4日後企穩

北水昨日結束4日淨流出，不過淨流入只有4.36億元。騰訊（0700）績前錄得10.51億元淨買入，不過美團（3690）同日淨流出7.23億元。港股疲弱帶動資金離開，港匯早市一度跌穿7.79，昨晚10時回升至7.7861，但仍為去年3月以來的低位。

6內地券商股A股升停板

內地券商股A股做好，錄得6隻升停板，帶動多隻兩地上市的券商股升逾一成，廣發証券（1776）上升13.21%，東方證券（3958）上升10.84%。科技股監管加強，資金轉炒估值較低的中資金融股，中國平安（2318）上升2.97%，招商銀行（3968）上升5.79%（見表）。政策受惠股一同走強，信義光能（0968）升6.5%，為表現最佳藍籌，電動車小鵬（9868）和理想（2015）亦分別上升約5%。

分析：料向7月低位緩跌

第一上海首席策略師葉尚志表示，A股近3周成交維持在萬億元人民幣，利好券商表現，而內銀內險估值較低，現時在港股缺乏焦點下，資金尋找板塊短炒。

不過，港匯和北水偏弱，資金流出對港股有壓力，市場關注美國聯儲局會否在下周的央行年會公布收水，港股未再有大跌釋放沽壓，投資者偏向謹慎，預期恒指會向7月的24,700點低位緩跌。