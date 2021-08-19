經濟

財匯局查壹傳媒減值 涉核數師德勤中正天恒

【明報專訊】繼財政司長陳茂波根據《公司條例》委派審查員，調查壹傳媒是否涉管理失當後，財務匯報局亦宣布調查壹傳媒財務報表及審計，主要針對減值撥備、持續經營的重大不確定性兩方面，是否存在重大錯報及其程度，以及核數師報告跟進該等事項是否可靠，因此曾出任壹傳媒核數師的德勤和中正天恒亦將被調查。德勤表示不予置評。

查涉重大錯報核數師報告跟進可靠否

根據財匯局最新公布，將就德勤及中正天恒分別處理壹傳媒2019年度和2020年度帳目進行的審計展開調查，以及就集團2019年度、2020年度及截至2020年9月底止中期帳目及財務報表展開查訊。財匯局指，將查訊管理層就現金產生單位的減值評估，以及於這些財務報表所作的減值撥備是否適當；另管理層就帳目的持續經營評估，以及因此而採用的持續經營會計基礎及在這些財務報表中作出的披露。

財匯局表示，德勤及中正天恒均就壹傳媒年度帳目發表了無保留意見，而且特別提到，儘管集團管理層在2020年度帳目中確認存在與持續經營有關的重大不確定性，但中正天恒並未在其審計報告表中包括以「與持續經營相關的重大不確定性」為標題的段落，以顯示有關資料。財匯局補充，若存在與持續經營相關的重大不確定性，核數師需充分披露，或者發表保留意見或否定意見。

財匯局又指出，從主動監察市場事態發展中，留意到壹傳媒3個財政年度之間很遲才更換核數師；加上監管機構的轉介及公眾投訴發現與集團上述相關的問題。財匯局強調，持續經營和減值的評估對投資者密切相關，尤其影響如何作投資決策，涉及公眾利益。

業界：事件不對會計師行構政治壓力

信永中和香港管理合伙人盧華基認為，是次事件不會對會計師行產生政治壓力，但他指出，會計師行選擇客戶時會考慮多方面的因素，包括公司的財務狀况、業務發展、政府政策風險、政治、法律等因素，並不單單考慮數字。

相關字詞﹕中正天恆 德勤 壹傳媒 財務匯報局

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