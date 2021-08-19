經濟

金融科技服務收入按年增四成 貢獻逼手遊

【明報專訊】騰訊（0700）業績向來靠手遊業務「食糊」，但上季金融科技及企業服務的表現更亮眼。集團表示，金融科技服務收入按年增長40.3%，主要反映數字支付交易增長；企業服務收入按年大幅增加，則由於公共服務及傳統產業逐步數字化，以及合併「易車」企業服務的收入貢獻。

雲設施助公共服務傳統行業數字化

金融科技及企業服務的升幅不但跑贏遊戲業務的12.3%，收入貢獻佔比亦跟集團主營的遊戲業務進一步拉近。期內，遊戲業務佔集團整體收入31.1%，去年同期為約33.4%。金融科技及企業服務佔比，則由去年同期的26%，擴大至上季的30.3%；兩者差距已不足一個百分點。

集團憑藉雲基礎設施、PaaS及SaaS技術，協助公共服務及傳統行業實現數字化。同時在技術及產品開發上的提升，吸引更多的客戶採用其平台及軟件服務，例如安全、人工智能及數據分析服務。騰訊首席戰略官James Mitchell表示，看好金融科技及企業服務發展，預計市場發展非常快速。

金融科技商業服務毛利率32%

期內，騰訊的金融科技商業服務的毛利率為32%，按年增加3.1個百分點。總裁劉熾平認為，雖然集團目前仍未直接從生產力軟件中獲得利潤，但相信它們「可以為客戶帶來很多價值」，盡力提高客戶滲透率和增加市場份額，並幫助行業數字化而非其盈利能力，相信未來將會成為有價值的商業產品。

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