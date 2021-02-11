騰訊季績稍勝預期 ADR升逾3% 禁補習或損廣告收益 劉熾平料監管陸續有來

明報記者 蔡穎霖

騰訊昨績前收報436.2元，微升0.3%；股價月內至今累挫近一成。至於騰訊大股東Prosus及母公司Naspers，早段分別升3%及2%。今年次季，騰訊收入按年增加20.3%至1382.59億元，當中以金融科技及企業服務升幅最大，按年漲40.3%至418.92億元。對集團貢獻最大仍然是增值服務業務，收入按年增加10.8%至720.13億元，佔總收入52.1%，惟已較去年同期的56.6%收窄。

16歲以下遊戲課金佔總數2.6%

作為集團的主力業務，上季騰訊遊戲收入和手機遊戲增值服務收入按年分別升12%及13%，錄得430億元及408億元；個人電腦客戶端遊戲收入增長1%至110億元。主要由於數字內容服務以及遊戲虛擬道具銷售的收入增長所致，社交網絡收入增長9%至290億元。

官媒本月初炮轟手遊為「精神鴉片」，騰訊被推至風口浪尖，集團昨再強調要建構健康的遊戲環境，加強對未成年人遊戲時長及消費限制等舉措，包括將未成年人於非法定節假日的遊戲時長降至每日1小時、於法定節假日降至每日2小時，做法較監管要求更嚴；同時禁止未滿12歲玩家「課金」。

此外，騰訊表明亦會打擊未成年人冒用帳號，以及第三方平台買賣成年人帳號的行為。今年次季，16歲以下玩家對集團於國內遊戲流水（即「課金」總額）的佔比為2.6%，其中12歲以下玩家的流水佔比為0.3%。

互聯網服務消費必需品 推動廣告收入

面對各行業受監管的情况，劉熾平認為對教育界的限制，或影響旗下廣告業務短期增長放緩，集團會繼續觀望情况，將在下個季度看到全部影響。期內，騰訊網絡廣告業務收入增加23.1%至228.33億元。集團表示，儘管教育行業的廣告需求疲弱，但來自互聯網服務及消費必需品等品類的廣告主需求增加，以及合併易車的廣告收入的貢獻，仍推動廣告收入的增長。